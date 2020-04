Soplar 101 velas en pleno confinamiento

Quién le iba a decir a Cecilia Serrano que después de vivir la Guerra Civil y la posguerra tendría tantas ganas de no tener un techo encima. Nació en la Pobla Tornesa el 22 de abril de 1919, lo que se traduce en celebrar su 101 años en pleno confinamiento por el coronavirus. "Estoy negra de estar en casa, pero es lo que hay que hacer. No hay más remedio", explica al otro lado del teléfono desde su vivienda en la Malva-rosa. Está con su hija Pilar - la mayor de cuatro hermanos- y durante la pandemia mantiene el contacto con sus seis nietos y sus dos bisnietos a través de vídeollamadas. La tecnología ayuda, pero no es capaz de suplir la imagen de los niños correteando en la calle. "Ahora no los veo por la ventana...", lamenta.

Hay rutinas, no obstante, que no han cambiado. "Leo el periódico todos los días". Cecilia insistirá en esta idea varias veces durante la charla y se asegura de que el mensaje ha llegado. "¡A diario lo trae mi nieta para mí! ¿Sabe? Cuando yo tenía ocho años se lo compraba a mi abuelo para leérselo". Ahora es ella quien lo revisa de principio a fin. Quiere saber.

"¡Tantas cosas contaría!". Y algunas de ellas son las que siguen. Su marido, que luchó en el frente, sobrevivió a la Guerra Civil, pero falleció hace cerca de treinta años. Ella fue cocinera en casa de un alto directivo ferroviario en València. "Gracias a Dios, a la Providencia o a que me lo merezco tengo mi pensión", continúa. Tenía un gato, que sobrevivió a la riada del 57 "subiéndose a una lámpara". Su casa se inundó con "dos metros de agua".

- ¿Y de todo lo que ha pasado, qué ha sido lo más difícil?, se le pregunta.

-"Los cuarenta años de dictadura ha sido lo peor. ¡Nos hizo pasar mucha hambre!", contestá rápidamente sin titubeos.

No es de extrañar que lo primero que hará cuando se levante el encierro es invitar a toda su familia a comer a la playa. "¡Qué ganas tengo!"

De momento ya conoce el menú de este miércoles, cuando cumpla 101 años. Su hija Pilar hará una tarta de manzana que comerán las dos juntas mientras lo celebran de manera virtual con los demás seres queridos.

-¿Y qué deseo va a pedir cuando sople las velas, Cecilia?

-"¡Llegar a los 102!"

Más noticias sobre el coronavirus en València

El personal de la UCI del Clínico llegó a usar las mascarillas defectuosas

El Arnau y el Peset prueban si la inmunoterapia es útil contra el coronavirus

Una mujer y su hija de Alaquàs suman 15 sanciones por saltarse el confinamiento

Alianzas para salvar los bares de España

DATOS| Todos los gráficos para entender el coronavirus en la Comunitat valenciana