Piden un protocolo para recoger los medicamentos en la farmacia y no en el hospital

Recoger el medicamento en una farmacia o recibirlo en casa en lugar de desplazarse al hospital. Es lo que reivindican desde la Asociación de Pacientes de Miastenia (una enfermedad autoinmune) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de València (Micof) para que pacientes pertenecientes a grupos de riesgo puedan acceder a su medicación en entornos seguros como su farmacia de proximidad o a domicilio, en lugar de recogerla en el hospital, previniendo así posibles contagios.

Para ello, desde las dos entidades reclamaron la firma de un protocolo entre la conselleria y el Micof que habilite a este último el suministro de medicamentos de dispensación hospitalaria en lugares como farmacias. De esta manera, se evitaría que pacientes de riesgo, como los de miastenia u otras enfermedades autoinmunes, tengan que desplazarse al hospital para recoger su medicación.

Desde el Micof señalaron que llevan pidiendo este protocolo desde el primer día del confinamiento y todavía no ha obtenido una respuesta positiva de la conselleria. Pilar Robles, presidenta de la Asociación de pacientes de miastenia, apuntó que han tenido que recurrir a fórmulas alternativas para acceder a su medicación sin poner en riesgo su salud desplazándose al hospital. Desde la ayuda puntual de Cruz Roja hasta contratar repartidores de SEUR para recoger la medicación en la farmacia del hospital. «El gobierno nos dice que nos quedemos en casa pero luego nos hace desplazarnos obligatoriamente para tener nuestra medicación. Necesitamos un protocolo en condiciones para que no tengamos que conseguir los medicamentos así y podamos adquirirlos en las farmacias. No solo nosotros, sino cualquier otra persona que requiera de medicamentos de dispensación hospitalaria», señala Robles. Desde la asociación también lamentan que durante estos quince días han sufrido carencias en el suministro de medicamentos ante la dificultad para acceder a ellos.

Una medida sin coste

Desde el Micof también señalaron que esta medida es «lo mejor para muchos pacientes» y recalcaron la importancia que tendrá en las próximas semanas cuando el confinamiento se vaya haciendo más laxo y cada vez más personas puedan salir a la calle.

La Conselleria de Sanidad apuntó la posibilidad de repartir a domicilio los medicamentos desde la farmacia hospitalaria, sin embargo desde el Micof reiteraron que la firma de este protocolo para recoger el medicamento en la farmacia no tendría ningún coste para las arcas públicas. La única región que ha firmado un protocolo de estas características para que los pacientes de riesgo tengan un acceso más seguro a sus medicamentos es la Comunidad de Madrid, apunta Robles.

