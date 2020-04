Segunda edición de la obra "Fray Vicente Ferrer, hombre de Estado y de Iglesia"

La Cofradía de san Vicente Ferrer de La Cañada, que preside Federico Vidal Mestre, junto con la Parroquia del Santísimo Cristo de la Fe, ha aprovechado el tiempo de confinamiento para preparar la segunda edición del libro "Fray Vicente Ferrer, hombre de Estado y de Iglesia", del periodista y doctor en Teología Baltasar Bueno, el cual va prologado por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares Llovera.

La primera edición, que fue presentada al público en el Ateneo Mercantil de Valencia por el ex ministro Jaime Lamo de Espinosa, Cofrade de la Celda de san Vicente Ferrer y Marqués de Mirasol, se agotó rápidamente y la Cofradía, editora del libro como aportación especial a las fiestas del V Centenario de la Muerte del santo, decidió realizar una nueva edición, que ha sido concluida y estaba previsto presentarla para las fiestas populares de san Vicente que se celebran en la semana de la octava de Pascua y lunes siguiente.

Para ello, encargó al autor la nueva edición en la que se ha incluido un último capítulo que se establece la relación de las dos grandes devociones religiosas de los valencianos, la Virgen de los Desamparados y san Vicente Ferrer a través de un discípulo del santo dominico, el mercedario P. Gilabert Jofré, de quien surgió la idea del primer hospital de locos de Europa, de la advocación de su Virgen Patrona, su devoción y culto. Una relación que los biógrafos del santo no relacionaron nunca por la dificultad que supone la cronología histórica, san Vicente Ferrer está en las postrimerías, mientras al mismo tiempo va naciendo en distintos lugares geográficos el culto a la Patrona de Valencia y su Reino.

La presentación de la obra, ha indicado Federico Vidal, se hará cuando pase el grueso de la pandemia. De momento, ha comunicado, en el día de la fiesta de su Altar de san Vicente, la buena nueva a la Junta Central Vicentina, Honorable Clavariesa y al resto de Altares de la ciudad y pueblos, así como a las instituciones vicentinas.

El libro, según su autor, es una manera sencilla de resituar a quien es una importante y excepcional personalidad de la historia de civil y eclesiástica de Valencia, que resolvió grandes conflictos civiles y eclesiásticos de su tiempo. Explicar al santo más popular de los valencianos de forma clara y sencilla, sin ñoñerías. Inyectarlo de nuevo en la sociedad valenciana, pues no se conoce la profundidad de su vida política y religiosa.

En él se describe a fray Vicente Ferrer como "un gran comunicador y enardecedor de masas. Con poderes para hacer cosas prodigiosas. Muy inteligente, con grandes dotes de mediador y capacidad de persuasión. Amante de las cuestiones políticas, buen estratega. Hasta los 50 años no se tomó en serio, de manera exclusiva y monográfica, su vocación y actividad apostólicas, hasta entonces se dedicó mayoritariamente a resolver cuestiones civiles y políticas. Ayudó a resolver el Compromiso de Caspe la sucesión a la Corona de Aragón y el gran escándalo de la Iglesia Católica medieval, el Cisma de Occidente."

El libro consta de 150 páginas, escrito de forma periodística, ágil fácil de leer, bien ilustrado, sencillo, simple, claro e inteligible, de la vida y obra del santo, de lo humano y espiritual, lo político y religioso, lo civil y eclesiástico por igual. Está prologado por el cardenal Cañizares. Otros libros del autor, de la Virgen y del Corpus, fueron prologados por los cardenales García Gasco y Osoro. Y lo edita de nuevo una sencilla y humilde Cofradía de san Vicente Ferrer de La Cañada, que aprovecha para difundir la vida del santo en cada una de las presentaciones del libro que hace por los pueblos. El diseño de la portada es del afamado ilustrador José Aguilar García y el libro ha sido impreso en Artegraf de El Puig de Santamaría, con el diseño de Rebeca Gamir y la dirección de Armando Garcés.