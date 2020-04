Ecologistas en Acción pide que no se permita cazar conejos y jabalíes

Ecologistas en Acción del País Valencià ha pedido a la dirección general de Medio Natural de la Generalitat que no se permita la caza como medida para control de poblaciones de especies silvestres, especialmente durante el Estado de Alarma declarado por la covid-19. El colectivo ecologista ha presentado el escrito tras publicarse ayer «la resolución que autoriza esta actividad con el argumento de controlar las poblaciones, en particular de conejo y jabalí, en prevención de daños a la agricultura» y que la semana pasada adelantó Levante-EMV. Para la organización ecologista, «la caza no se ha mostrado como un instrumento eficaz para atajar una problemática que se ha sobredimensionado y que se repite año tras año».