Los fallecidos y críticos en UCI descienden tras seis semanas de aislamiento

La radiografía diaria de la pandemia ofreció ayer la foto fija de 89 nuevos casos positivos y 19 fallecimientos por coronavirus, ocho de ellos en residencias de la tercera edad, según el informe diario que ofrece la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en rueda de prensa.

En la sexta semana de confinamiento el total de afectados en la Comunitat Valenciana asciende a 10.339 contagiados y un total de 1.084 fallecidos frente a las 4.629 personas que ya han logrado el alta sanitaria u hospitalaria.

Respecto a otro dato relevante para valorar el alcance de la pandemia, las personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos (UCI), actualmente un total de 217 seguían precisando ayer esta atención, seis menos que el domingo. El total de personas ingresadas ayer era de 1.039 pacientes, siete menos que el día anterior.



Línea descendente

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, destacó que estamos en una «línea descendente» tanto en ingresos hospitalarios como en pacientes en las UCI, aunque advirtió de que las cifras de nuevos casos de enfermos con la covid-19 seguirán aumentando porque van a realizarse más pruebas.

«Creo que podemos hablar de un descenso en dos cuestiones: ingresos hospitalarios y también en las Unidades de Cuidados Intensivos. Son datos positivos», subrayó Barceló, quien también destacó que aunque también era inferior la cifra de personas fallecidas ofrecida al inicio de la sexta semana de confinamiento, «duele cuando hay que comunicarla».

«Estamos en una línea descendente, no en el caso de los positivos, porque aunque sean menos con el aumento de pruebas -test y PCR- van a seguir incrementándose los nuevos casos, pero lo importante es que no revistan gravedad y no tengan que ser ingresados», aseveró la consellera.

Respecto a los profesionales de la sanidad que se han contagiado, las cifras que ofrece la conselleria revelan que un total de 1.626 se han visto afectados por la covid-19, aunque ya han recibido el alta 781 del total de sanitarios afectados en la Comunitat Valenciana.