Solidaridad sobre dos ruedas

En un momento de crisis sanitaria y social sin precedentes en nuestra historia reciente y con los mecanismos de ayuda del Estado del Bienestar al límite, la solidaridad entre iguales se convierte en una herramienta esencial para muchas personas, que se ven beneficiadas por iniciativas sin ánimo de lucro.

Una de ellas es la de #biciscontraelvirus, impulsada por Silvia López, gerente de TodoBiciValencia: «Tuve que cerrar la tienda por el estado de alarma y junto a los empleados nos pusimos a pensar en cómo ayudar, ya que mucha gente usaba Valenbisi y se había quedado tirada con la cancelación del servicio». Y fue entonces cuando se les ocurrió #biciscontraelvirus, una vía para prestar de manera gratuita sus bicicletas de alquiler a personal de profesiones esenciales. «Hay mucha gente que necesita bicicleta y no tiene y las nuestras estaban paradas».

La idea es sencilla: la persona interesada contacta con TodoBici por redes sociales y solicita la bicicleta. Silvia y un mecánico de la tienda se la acercan a su trabajo. Tras firmar un sencillo contrato y una fianza de cincuenta euros, ya pueden usar la bicicleta gratuitamente durante el tiempo que dure el estado de alarma. Por el momento, ya han entregado cinco bicicletas de su flota, la mayoría a personal sanitario.

Es el caso de Xulia Zandiño, una gallega de 23 años que trabaja como enfermera en contacto con casos de Covid-19 en la UCI del hospital Peset: «Me movía siempre en Valenbisi. El metro la última vez que lo cogí me perdí, casi no lo sé usar. Y con el Valenbisi bloqueado se me complicaba venir al hospital desde Benimaclet». La hermana de Xulia vio la iniciativa en redes sociales y le motivó para que intentara pedir una bicicleta. «La verdad es que es una iniciativa que me ha venido genial. Ahora me cuesta media hora venir al trabajo y una hora de bici al día no es tanto», comenta agradecida la joven.

Silvia destaca que han promovido la iniciativa por redes sociales y así han llegado, además de a personas interesadas en València, a otras ciudades como es el caso de Zaragoza: «La gente de La Ciclería, una asociación de allí, nos contactó al ver la iniciativa y ya han repartido 15 bicicletas y han salido en prensa».

Otras tiendas en otras zonas de España han tenido ideas similares, pero se han encontrado con la problemática de entrar en contacto con las personas que necesitan las bicicletas. «Como una única tienda es complicado hacer llegar las bicis porque no tenemos muchos contactos entre el personal sanitario», cuenta Pier Paolo, propietario de Passionbike, una de las primeras tiendas de alquiler de bicicletas que se estableció en la capital del Turia.



También en Barcelona y Madrid

Por ello, se están organizando desde diferentes ciudades como València, Barcelona o Madrid para crear una gran plataforma online donde ofrecer las bicicletas: «Creo que en una semana tendremos disponible la web. El personal sanitario entrará, mandará un mail y según la disponibilidad de bicicletas y talleres se las intentaremos hacer llegar». Una «profesionalización» de la red de solidaridad que espera contar con canales oficiales para poder tener una difusión masiva: «Estamos en contacto con el Ayuntamiento de València para intentar poder usar sus canales para hacer llegar la iniciativa al mayor número de personas posibles».