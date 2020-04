Al fin empezamos a relajarnos un poco en las guardias. La situación que hemos vivido estas semanas ha sido de mucho estrés y tensión. Al principio no te acabas de creer que tienes un rato de tranquilidad porque es algo que hace un mes era impensable.

Ibas a trabajar a la guardia con todos tus sentidos en alerta y a ver por dónde te llovían las personas enfermas. Porque esa era la sensación que teníamos, que nos llovían enfermos. Eso ha cambiado clarísimamente en las últimas guardias y estamos un poco más relajados.

Siguen habiendo enfermos críticos con coronavirus, pero al mismo tiempo estamos empezando a tener altas de pacientes que han estado muchas semanas ingresados con nosotros en el hospital. Esto nos llena de muchísima satisfacción. Estamos más animados y nos recompensa por todo el sufrimiento y por los que no están, que no nos podemos olvidar de ellos. No te lo acabas de creer, hay una parte de pesimismo, pero tenemos que ser optimistas por obligación. Ahora toca pensar que las cosas van a ir a mejor.

La ciudadanía se tiene que concienciar de lo que es este problema sanitario, de las medidas de higiene y que todo el mundo salga a la calle solo cuando le toque salir en condiciones. Quiero pensar que gran parte de la población lo ha entendido. Estamos en esa fase y empezamos a ver la luz.

En cuanto a medios en el hospital estamos bien. Poco a poco hemos aprendido a organizarnos porque esta crisis ha sido un aprendizaje continuo por parte de todos. Ahora lo que tenemos que hacer es analizar qué ha pasado y aprender para el futuro para no repetir los mismos errores. Es decir, qué es lo que tenemos que hacer para que no nos vuelva a pasar.