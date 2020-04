Les famílies aposten per l'esport per a trencar la monotonia del confinament

Les famílies aposten per l'esport per a trencar la monotonia del confinament

El Rebost Digital (ReDi), habilitat per la Conselleria d'Educació i Esport, que oferix una gran varietat de recursos didàctics en línia, s'ha ampliat amb les propostes del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Comunitat Valenciana (Colefcafecv) per a practicar educació física a casa durant el confinament a causa de la covid-19.

En els apartats d'educació física de cada etapa educativa es poden trobar una gran varietat de materials gràfics i audiovisuals relacionats amb l'educació física, que inclouen jocs tradicionals, exercicis de psicomotricitat, activitats esportives o reptes de destresa corporal que es poden dur a terme per a passar una bona estona en família mentre es practica activitat física.

A banda del web ReDi (www.rebostdigital.gva.es/) , el col·legi de llicenciats d'EF té un apartat específic en què es recullen fins a 20 propostes diferents relacionades amb l'exercici físic i els hàbits de vida saludable (http://colefcafecv.com/biblioteca-de-recursos-didacticos-de-la-educacion-fisica-covid-19/).

El director general d'Esport, Josep Miquel Moya, manifesta que «eixirem d'esta situació complicada, estranya i mai viscuda, i ho hem de fer en les millors condicions possibles, mentals i físiques». Per tant, apunta que s'han de mantindre «unes rutines que ens ajuden a organitzar les hores de confinament, i intentar acostar-nos a la nostra normalitat. Com a part destes rutines hem d'incloure l'activitat física. I ben especialment entre els xiquets i xiquetes».

Mantindre la vitalitat

«Estos dies estem sent testimonis d'uns exercicis d'imaginació espectaculars per part de molts pares i mares. També podem disposar de recursos de professionals, tant de l'ensenyament com de l'educació física, que podem trobar en el Rebost Digital. Vull agrair la col·laboració i l'esforç a tots ells i, de manera especial, al Col·legi de Llicenciats en Educació Física que han elaborat uns materials didàctics per a totes les edats que ens poden ser de gran utilitat. Fem-ne ús i procurem que els nostres xiquets i xiquetes no perden la seua vitalitat», subratlla Josep Miquel Moya.

Entre el material audiovisual disponible per a practicar esport a casa de forma guiada trobem els vídeos que ha penjat Rafael Nogués en Youtube amb el títol «Activitat física, exercici físic, esport i salut», en què explica com fer diferents exercicis de força per a treballar els abdominals, els bíceps, les cames, etc. En la sèrie de vídeos també parla del menjar saludable i explica la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut de practicar esport durant el confinament.

Per a combatre el sedentarisme i la monotonia del confinament per la COVID-19, el Departament d'Educació Física i Esportiva de la Universitat de València ha preparat una llista amb consells per a afrontar la pràctica esportiva a casa i compaginar-la amb l'estudi, el teletreball o la família. El més important per a dur a terme sessions físiques satisfactòries és l'organització, tant horària com dels espais de la casa, expliquen.

Una altra de les propostes que s'indiquen en el recull elaborat pel Colefcafecv la fa el professor José Luis Miquel i va dirigida a l'alumnat d'ESO. Es tracta d'elaborar diferents treballs teòrics per a conéixer millor la pilota valenciana, com la història de l'esport autòcton, la dona en la pilota, les regles i les modalitats, la vestimenta tradicional o les diferents maneres de colpejar la pilota.

Per a gaudir en família i alhora moure el cos, trobem les indicacions per a jugar a diferents jocs, com l'oca espartana (una adaptació del tradicional joc de taula, però amb caselles que indiquen diferents exercicis d'alta intensitat que s'han de fer durant segons o en diverses repeticions). L'objectiu del joc és passar-ho bé en companyia alhora que es practica esport i s'activa el cos per a evitar el sedentarisme.

Una altra proposta és la recerca del tresor, en què s'ha de preparar un mapa amb una llegenda d'indicacions per a trobar un objecte sorpresa que haurà sigut amagat a casa. Este joc permet treballar l'orientació, l'agudesa mental i visual i moure el cos per a trobar una xicoteta recompensa.

Per últim, per a les persones amb diversitat funcional, des del Departament d'Educació Física del Col·legi d'Educació Especial (CEE) Miguel de Cervantes d'Elda proposen diferents tasques quotidianes, com cuinar en família o buscar informació sobre l'alimentació; optimitzar la resposta sensorial dels diferents sentits mitjançant textures; endevinalles; escoltar música i ballar; jugar amb llums; tastar nous sabors i aliments; així com la socialització en família a través de jocs de taula o videojocs.

A més, es proposa treballar les habilitats motrius amb circuits per tota la casa, amagar objectes i trobar-los, fer una taula d'exercicis o carreres de relleus i obstacles al corredor de la casa.