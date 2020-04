Las mascarillas defectuosas también llegaron a la residencia de Carlet

Las mascarillas defectuosas entregadas por el Ministerio de Sanidad que se repartieron en cinco departamentos sanitarios valencianos también llegaron a la residencia de Carlet, el mayor geriátrico público de la Comunitat Valenciana. Según ha podido saber Levante-EMV, al centro llegó un lote de unas cien unidades. Tras conocer el problema, se retiraron y se han devuelto noventa.

Según las mismas fuentes, un total de nueve personas podrían haber utilizado estas mascarillas de protecciónmedia. Se trataría tanto de profesionales sanitarios como de limpieza que accedieron a la planta en la que se han instalado los usuarios afectados por coronavirus. No obstante, no era la única protección que llevaban los trabajadores, ya que hacían uso de otros dos elementos faciales (una mascarilla quirúrgica y una pantalla), además de otros elementos propios de una unidad de alto aislamiento.

Aunque el grado de protección era elevado y la carga viral de los residentes es baja, las autoridades públicas ya han solicitado pruebas PCR y tests serológicos para estas nueve personas que hicieron uso de las mascarillas defectuosas. Además, los responsables del centro también solicitan que se renueve el material.

La consellera de Sanidad Ana Barceló también facilitó ayer nuevos datos sobre la repercusión del uso de las mascarillas defectuosas en cinco departamentos de salud de València y Alicante. Los profesionales sanitarios de estas cinco áreas sanitarias han utilizado un total de 1.063 mascarillas defectuosas de las 16.000 remitidas por el Ministerio de Sanidad y que se retiraron al saltar la alerta de que no cumplían con la normativa europea exigida para protegerse contra la covid-19.

La situación más crítica se ha producido en el Hospital Clínico de València donde, según los datos oficiales se utilizaron en torno a 300 mascarillas en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y en urgencias. Por ello se van a realizar pruebas para descartar posibles contagios a 75 profesionales sanitarios, un total de 40 ayer martes y otros 35 hoy miércoles. En el Hospital Doctor Peset de València se utilizaron 68 mascarillas pero en departamentos sin pacientes con coronavirus.

No obstante, fuentes de la Junta de Personal del Hospital Clínico aseguran a Levante-EMV que «las cuentas no cuadran». Y citan, como ejemplo, que en cada turno de la unidad de cuidados intensivos (UCI) trabajan «unos diez enfermeros y otros diez técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). A dos turnos por día, si las mascarillas defectuosas se utilizaron durante tres o cuatro días, el número de personal afectado ascendería, como mínimo a un total de 160 personas». Un cómputo que no incluye, recuerdan las mismas fuentes de la Junta de Personal del Hospital Clínico, «los celadores que realizan cambios posturales, el personal de limpieza, los radiólogos o personal de interconsultas» que elevarían considerablemente el posible número de afectados «oficial» facilitado ayer por la Conselleria de Sanidad respecto al Hospital Clínico de València. «Los números se caen por su propio peso», por lo que los siete sindicatos representados en la Junta de Personal del Clínico van a solicitar «los albaranes de entrega de las mascarillas» para intentar marcar la «trazabilidad» de las mascarillas defectuosas y en qué unidades se entregaron y a cuántas personas.

Desde el sindicato de enfermería Satse el secretario de acción sindical Carlos Buchó, también explicó a Levante-EMV que han detectado otro tipo de mascarillas procedentes de «Brasil o China» en el Hospital General de València y en el área sanitaria de Elda en las que tampoco aparece la certificación europea que, se supone, garantiza que las mascarillas realizan su función. O «sólo aparece en la bolsa exterior, pero no impresa en la propia mascarilla».

Desde el sindicato de enfermería y desde la FSP-UGT de Sanidad también detallan que deben ser los servicios de prevención de cada área de salud los responsables de comprobar la efectividad del material recibido aunque, advierte Buchó, «están saturados y no tienen el material de laboratorio necesario para realizar pruebas».