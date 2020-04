'Las 14.000 tabletas son gracias a los impuestos de los valencianos'

El conseller de Educación Vicent Marzà ha comparecido en las Corts, a petición propia, para explicar el decreto ley 2/2020 que incluye las medidas educativas, culturales y deportivas que el Consell ha puesto en marcha durante las últimas semanas para combatir las consecuencias generadas por la crisis sanitaria de la covid-19, que ha golpeado estos ámbitos.

El decreto ley, que ha presentado "desde la humildad total" y el convencimiento "de que no hay soluciones mágicas" y gracias "el esfuerzo de mucha gente", intenta "dar estabilidad a los conjuntos de los sectores educativos, culturales y deportivos" y "tranquilidad" a las personas afectadas, además de "certezas para garantizar el trabajo", según ha detallado. Así pues, "minimizar incertezas.

Sobre las dos medidas educativas de más peso y calado social que se han llevado a cabo las últimas semanas, Vicent Marzà ha afirmado que las 14.000 tabletas que se están entregando al alumando sin recursos gracias son gracias "al conjunto de los valencianos y valencianas, que destinan sus impuestos para que pasen estas cosas". También ha apuntado que "gracias al trabajo de todos, no solo de un Consell o un gobierno" es posible que "60.0000 familias reciban un vale para poder comprar comida para sus hijos".

El conseller ha detallado las medidas que se han ido tomando a partir del 11 de marzo desde su departamento: ayudas directas a las escoletas, sin pasar por las familias, de hasta 16,6 millones de euros "para que mantengan algún tipo de ingreso y sigan operativas cuando se levante el confinamiento" y preserven "un número razonable de puestos de trabajo"; el retraso de la entrada en vigor de la ley del plurilingüismo, porque requería "un debate sereno, que ahora no se puede tener, en los consejos escolares y su aprobación por dos tercios"; y tres actuaciones para evitar que la situación actual perjudique el próximo curso: más competencias para la inspección educativa; estabilidad y continuidad de las zonas de escolarización actuales; y un proceso telemático de admisión del alumnado (que reducirá presidencialidad, procedimientos y plazos).

Además, también se mantienen para el próximo curso las ayudas actuales del PAM de los centros concertados (15,7 millones de euros) para el profesorado extraplantilla que atiende al alumnado con necesidades educativas, con lo que se "se estabilizan las plantillas, se da continuidad a los proyectos y tranquilidad a los centros", ha apuntado.

Asimismo, la normativa se ha adaptado para que el alumnado beneficiario de las becas de transporte no pierdan esta ayuda (ya que no se pueden desplazar por causas de fuerza mayor); y se flexibilizan las subvenciones de los sectores cultural y deportivo, "que nos están salvando del confinamiento, por lo menos la salud mental", según Marzà.

Para el conseller, se ha querido "dar respuesta a las necesidades normativas y estabilidad, garantizar el trabajo y no dejar a nadie atrás" en tiempos de covid-19, y ha asegurado que el teléfono de la conselleria "sigue abierto" para atender propuestas.



Votos a favor de la oposición

A pesar de que la Conselleria de Educación ha sido una de las más atacadas por la oposición ya desde la primera legislatura del Botànic (como ha reconocido el PP y, , la figura del conseller), en esta ocasión y con pequeñas diferencias (algunos preferían que el decreto se tramitara por la vía del proyecto de ley), todos los partidos de las Corts han aprobado el texto, sobre todo por la urgencia de las medidas y por el apoyo al sector de la Educación Infantil.

La diputada de Compromís, Papi Robles, ha destacado en su intervención que el cierre de los colegios ha sido una de las medidas que "más impacto social" ha tenido, y ha abundado en el papel socializador de las aulas para los escolares.

Por eso, y por las consecuencias familiares, educativas y de servicios, Robles ha detallado que la conselleria debe trabajar porque "la educación llegue a todas las casas" y en que las empresas de cáterin, extraescolares€ "no se queden detras".

Además, ha destacado que "detrás de cada alumno, hay un profesor o profesora trabajando que intenta empatizar con las familias y traspasar las barreras del coronavirus"; y que los niños y niñas "están dando una lección, con alegría y fuerza".

Por su parte, Beatriu Gascó (Unides Podem), ha apuntado que el plan Mulan es "una de las apuestas más avanzadas en formación a distancia",que "garantiza la enseñanza de la forma más adecuada, dentro de la situación actual y el futuro de la educación pública".

Para el tercer socio del Botànic, la conselleria de Educación ha actuado "de manera decidida, con acciones concretas muy bien detalladas", según Toñi Serna (PSPV).

Por Ciudadanos, el diputado Carlos Gracia ha defendido el papel de las 'escoletes', "un pilar para muchas familias" y ha criticado el mantenimiento de las zonas de escolarización de los municipios.

Además, en Cs consideran que ha habido una "falta previsión en la dotación tecnológica y falta formación de los docentes", por lo que han sugerido que quizás es "momento de replantear los PAF (planes de formación docentes)".

Beatriz Gascó, diputada del Partido Popular, ha valorado "la profesionalidad docentes, adaptándose en tiempo record" y ha avisado que estarán "vigilantes del procedimiento telemático" de admisión del próximo curso. Asimismo, consideran que las tabletas solo benefician al 20 % del alumnado sin recursos y ha pedido que se hagan test a absolutamente todos los miembros de la comunidad educativa si se retoma la educación presencial.

Desde Vox (Llanos Masó), se ha afirmado que las plataformas online "están dando muchos problemas por no estar preparadas para tal cantidad uso y los docentes no están formados". También han cuestionado que las tabletas sean "la mejor opción" y que el vale de comedor solo beneficio al alumnado con la beca del 100 %, y no parcial; y han solicitado que se vuelva tener en cuenta al hijo no nacido en los procesos de admisión y la derogación de la ley de plurilingüismo.

Según Marzà y ante la situación que se está viviendo, las familias valencianas "merecen todo el respeto y también "que hablemos desde la suma, la cooperación y cohesión para intentar dar una respuesta". Por eso ha instado a los partidos políticos a "seguir sumando y dialogando, sin dogmatismos, hablar más que nunca, a pesar de las diferencias y buscar punto sen común ".

Para el conseller, "nos hemos aislado colectivamente para afrontar esto juntos, y no se puede convertir en solitud". "Absolutamente nadie en el mundo estaba preparado: ni la nación más rica ni la personas con más recursos, todos nos hemos sentido vulnerables y lo somos", añadió.

