La consellera de Sanidad pide perdón a los sanitarios por la falta de material

La consellera de Sanidad Ana Barceló ha pedido perdón a los sanitarios por la falta de material de protección con el que han tenido que afrontar la pandemia del coronavirus. Como hizo el miércoles el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "en un ejercicio de humildad poco común en política, que hizo autocrítica y pidió perdón. Me sumo a ello, y no es la primera vez que lo hago. Yo también pido disculpas, acaba de asegurar Ana Barceló en las Corts, donde comparece en la diputación permanente, a petición propia, para explicar su gestión de la pandemia.



Y ha añadido que "nuestros profesionales sanitarios se merecían más; más protección en los primeros momentos, más previsión, más medios humanos desde el primer minuto" porque, ha añadido "viéndoles cómo trabajan, viéndoles cómo luchan por cada vida, viendo el trato humano que dispensan a los enfermos, viendo su capacidad de entrega, de sacrificio, de generosidad y de servicio público, viéndoles el rostro de cansancio acumulado, autoexigencia y responsabilidad, ¿quién sería capaz de no querer todo lo mejor para nuestros profesionales?", ha asegura en el hemiciclo.



Una falta de material que ha achacado a "una competición feroz entre países y administraciones por adquirir material sanitario. En primer lugar porque la producción se encontraba en un país como China, que durante los meses de enero y febrero tuvo que hacer frente al impacto brutal de la pandemia, lo que causó ciertas distorsiones a la hora de poner en el mercado productos necesarios. En segundo lugar, porque se ha producido un pirateo salvaje entre países, con empresas y proveedores que en algunos casos han resultado ser un fraude", ha explicado la máxima representante de la sanidad valenciana.



Una tarea que, ha añadido Barceló,"no ha resultado nada fácil. En un mercado fuertemente tensionado, hemos llegado a tener dificultades en algunos departamentos de salud y en servicios concretos debido a la carencia que se ha podido producir en momentos puntuales, a la racionalización del material (lógicamente) por parte de los servicios o a la llegada de material que ha tenido que ser retirado de forma inmediata", ha asegurado en referencia a las mascarillas defectuosas que se han llegado a utilizar por profesionales en primera linea asistencial, situación de la que no ha dado mas datos.



Desde los grupos de la oposición criticaron duramente la gestión del Consell de la pandemia. El síndico de Vox, José María Llanos, pidió en reiteradas ocasiones la dimisión de la titular de Sanidad, Ana Barceló. "Sabían desde enero la gravedad de la pandemia y no hicieron nada. Hicieron recomendaciones, pero no hicieron nada. Tomaron decisiones tarde y permitieron aglomeraciones en las mascletàs. Dimita por el bien, la salud y la vida de todos los valencianos, ha reclamado el representante de Vox.

Por parte de Ciudadanos, la portavoz de Sanidad Yaneth Giraldo destacó que su formación ha querido "responder en positivo, con el objetivo de sumar y asumir nuestra responsabilidad como representantes públicos" pero criticó que el Consell "ha cometido errores constantes en la gestión y planificación. Han funcionado a base de prueba y error. Y les ha faltado humildad".



Por último, el portavoz popula del PP, José Juan Zaplana, aseguró que no iba a pedir la dimisión de Barceló . "Podría aprovecharme de su gestión, por la falta de test, la censura a profesionales, las bolsas de basura como única protección y sus indignantes declaraciones sobre los contagios entre los profesionales, pero no lo voy a hacer". Aunque Zaplana recurrió al lema utilizado por las víctimas del accidente del metro de València durante catorce años de lucha, que durante tanto años ningunearon, para afear a la consellera de Sanidad que en esta pandemia se han producido "1.132 muertos y 0 responsables políticos".



