El Botànic reclama un plan europeo que mutualice la deuda con coronabonos

A las puertas de la decisiva cumbre europea de hoy, los tres grupos parlamentarios que apoyan al Consell, -socialistas, Compromís y Unides Podem— han presentado en las Corts una propuesta de resolución en la que defienden el impulso de un Plan Europeo de Reconstrucción que incorpore como medida "irrenunciable" la mutualización de la deuda a través de la emisión de eurobonos.

De igual forma, los partidos del Botànic proponen que el plan incorpore inversiones masivas para reactivar los sectores productivos y que se fundamente en la transición ecológica de la economía, al tiempo que reclaman que no esté sujeto a condiciones que supongan reducción en inversión pública a largo plazo.

Los tres grupos recuerdan en la iniciativa parlamentaria que, según las previsiones del FMI, la COVID-19 podría provocar una contracción del PIB en España del 8%, y hacen hincapié en la dependencia de uno de los sectores económicos que más afectados, el turismo, que representa el 15% del PIB nacional. De la misma forma, añaden que la construcción, que representa por su parte el 14 % del PIB nacional, también experimentará una grave recesión, según los expertos.

Según mantienen los portavoces en la propuesta conjunta, "la respuesta comunitaria no puede quedarse en medidas paliativas ni asistenciales. Los estados miembro de la UE necesitamos que las instituciones europeas estén a la altura de las circunstancias históricas que estamos viviendo. Europa se la juega, nos jugamos un futuro compartido donde continúo existiendo mecanismos de solidaridad y apoyo mutuo que nos haga más fuertes como país y como territorio".

Las fuerzas que integran el Consell califican de insuficiente tanto la inyección de 750.000 millones de euros en compras de bonos por parte del BCE el pasado 19 de marzo del 2020 como la liberación de 500.000 millones de euros del fondo de rescate europeo, que además, son fondos condicionados.

El síndic socialista, Manolo Mata, ha manifestado que la cumbre de hoy "no puede decepcionar a la democracia europea que ya dijo, a través del Parlamento, que haya un paquete de medidas económicas de reconstrucción, apostando por una deuda mutualizada que pueda ser afrontada colectivamente por ese gran país de países que es la Unión Europea". "Si no se hace así, -ha indicado Mata- no competiremos en condiciones de igualdad de otras potencias y nos reduciremos a la inanidad". El portavoz del PSPV-PSOE ha advertido del riesgo de que "vuelvan el cierre de las fronteras, el individualismo egoísta entre países y el auge del populismo en el seno de Europa". "Europa se está jugando su futuro y debe ser consciente de que es también una democracia imperfecta, pero puede desaparecer el carácter de democracia si va al margen del Parlamento Europeo", ha sentenciado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha destacado que "Europa se juega su futuro estos días y debe decidir si quiere ser parte de la solución a la crisis económica y social del coronavirus o si quiere convertirse en un auténtico problema para los valencianos, como ya lo hizo en la crisis de 2008. No consentiremos que la Unión Europea vuelva a poner los intereses financieros por delante de la vida de las personas"

En el mismo sentido, ha agregado que "desde Compromís nos felicitamos que desde el Botànic hayamos consensuado una posición valenciana en un debate tan importante como el europeo. Apostamos por una Europa de los pueblos y de las personas, comprometida con la transición ecológica de la economía, con la reconstrucción, y con el bienestar de la gente".

Finalmente, la síndica de Unides Podem, Naiara Davó, ha indicado que "Europa se la juega. Los que creíamos en un modelo propio europeo hemos de presionar desde todos los frentes para que la UE deje de ser una herramienta que trabaja contra las mayorías para volver a su origen: una estructura de integración europea democrática que nos proteja ante la inestabilidad de los mercados mundiales y ante las guerras y catástrofes".

