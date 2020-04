Estas son las condiciones que el Gobierno marca para la salida de los niños y niñas a la calle

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha comparecido esta mañana para explicar -más en detalle- los pormenores de las salidas de niños y niñas de hasta 14 años a las calles tras 40 días de confinamiento. Tras el abrupto anuncio que tuvo que ser matizado, hoy se conocen mejor las condiciones para que los menores vuelvan a pisar la vía pública.

Lo primero que Iglesias ha hecho ha sido "pedir disculpas" a los niños y niñas que estuvieran viéndole porque el Gobierno no ha sido "todo lo claro que debería" y les ha dado las gracias por su "esfuerzo fundamental" para volver a la normalidad.

Ese primer paso hacia la normalidad solo se podrá producir entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, la franja horaria que el Gobierno ha habilitado para las salidas de los menores a partir del próximo domingo. Además, el tiempo que deberán pasar en la calle será de una hora como máximo.

Iglesias, en la rueda de prensa junto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido que las salidas de los niños no se produzcan en las horas punta, cuando hay más gente en la vía pública.

Siempre tendrán que estar acompañados por un adulto y no podrán alejarse más de un kilómetro de sus casas y siempre respetarán el distanciamiento social con otras personas y otros niños y niñas estipulado en el decreto del Estado de Alarma.

Eso sí; en sus salidas podrán llevar sus juguetes aunque no podrán entrar en los parques ni disfrutar de ellos por el momento.

Continúa leyendo tras la imagen



Además, según ha explicado Illa tras haber escuchado a pediatras, psicólogos y epidemiólogos, los niños y niñas deberán cumplir con las mismas órdenes de higiene que los adultos como el lavado de manos, la distancia interpersonal y la protección en espacios públicos con mascarillas y guantes.

El Gobierno todavía trabaja detallando la orden y se prevé que hasta tres niños puedan salir a la calle con el adulto con el que convivan para correr, saltar y hacer ejercicio siempre que no se alejen más del kilómetro señalado.

Todas esas normas se aplicarán a las salidas de los menores de los 14 años porque como señaló Fernando Simón en rueda de prensa ayer, se entiende "que entre los 14 y los 18 años podían salir a hacer recados". Quedarán por escrito en la orden que se publicará este sábado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, donde se plasmarán todas estas condiciones.



La conciencia hizo que se quedaran en casa

Por si el revuelo no hubiera sido poco tras la rueda de prensa del martes y su posterior rectificación para matizar que los niños no solo podrían ir a supermercados, bancos y farmacias, el ministro de Transportes, José Luís Ábalos, añadió ayer por la tarde que el primer decreto del estado de alarma no impedía que los menores pudieran acompañar a sus padres, pero que fue tal la conciencia de la sociedad que hizo que los niños no salieran ni con sus padres.

Hoy, Iglesias no ha dejado la oportunidad de aclarar la rectificación del Gobierno. Ha señalado que el Gobierno "no comunicó bien lo que se había tratado en el Consejo de Ministros", en una comparecencia que corrió a cargo, como es habitual, de la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Continúa leyendo tras la imagen



"Lo que ocurrió es que como Gobierno no comunicamos bien. Eso generó un malestar social evidente y, por lo tanto, nos pusimos a trabajar inmediatamente para hacer lo que ya estaba previsto hacer, que era sacar esa orden cuyos contenidos explicamos hoy y que estará en vigor el domingo", ha explicado en rueda de prensa en Moncloa.

De este modo, el vicepresidente segundo ha asegurado que lo que se decidió en el Consejo de Ministros fue una "regulación general" para permitir las salidas de los niños, pero no se especificaron las condiciones, porque éstas debía desarrollarlas, a través de una orden, el equipo designado para ello, compuesto entre otros por el Ministerio de Sanidad y la Dirección General de Infancia que depende de la Vicepresidencia de Iglesias.

