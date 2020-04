La derecha se muestra receptiva con reparos y Compromís desliza algún recelo

Un resumen de la jornada lo dejó Toni Cantó: «Los discursos más peleones y que llaman menos a la unidad son los de sus socios». Lo dijo porque Fran Ferri (Compromís) y Naiara Davó (Unides Podem) lanzaron mensajes contra la iniciativa privada y por el refuerzo de lo público.

El tono de ambos socios, no obstante, sonó diferente. Davó no escatimó elogios: «Hemos tenido suerte de tenerlo como presidente. Ha actuado rápido y hemos podido ser vanguardia una vez más en España», dijo a Puig. «Bienvenidos los pactos que vengan, pero no necesitamos fotos. Otros han servido para recortar derechos y eso es lo que menos necesitamos», fue el mensaje sobre el gran acuerdo que dejó Ferri.

Cantó, que propuso un acuerdo para la recuperación hace días, se mostró receptivo, pero pidió fecha y lugar para empezar a trabajar en las Corts, y reformular los presupuestos.

En esa línea, Bonig, que recordó a Juan Cotino entre las víctimas, ofreció estabilidad para «cuando llegue la tormenta», los tiempos de «decisiones difíciles y algunos quieran irse». Reprochaba que no hubiera ya calendario y adelantaba propuestas:

«Su Consell ha de ajustarse a la nueva realidad: reducir altos cargos y quitar grasa a las empresas públicas». Tanto ella como Cantó coincidieron en rechazar la desescalada hasta que no haya tests masivos. «Nos gustarían más certezas pero no las hay», respondió Puig.