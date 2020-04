Mercado Central : La denuncia está "en tramitación"

La propuesta de sanción que la Policía Nacional impuso a la gerencia del Mercado Central de València el pasado 20 de marzo durante una inspección en la que el inspector jefe al mando observó que la mayor parte de los vendedores estaban atendiendo a los clientes sin hacer uso de mascarillas y guantes está «en tramitación», según fuentes de la Delegación del Gobierno, que no aportaron más información. La denuncia generó un profundo malestar tanto en el Mercado Central como en el Ayuntamiento de València, del que depende, que anunciaron alegaciones. Las citadas fuentes no han aclarado si la propuesta de sanción ya ha sido notificada al principal mercado de la ciudad o no.