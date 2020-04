La patronal hotelera ve inviable abrir sin un tratamiento

El presidente de la patronal hotelera valenciana (Hosbec), Antonio Mayol, valoró ayer la posibilidad de que los locales de hostelería puedan ir abriendo paulatinamente como defienden algunas organizaciones, si bien apuntó que no ve viable abrir los hoteles «mientras no haya, al menos un tratamiento contra el coronavirus» que evite los fallecimientos. Implantar medidas como mamparas en los restaurantes o equipos de protección para el personal no son la mejor medida para los hoteles, apunta Mayol. «¿Quién va a venir a un hotel a pasar las vacaciones con los camareros vestidos con guantes y mascarillas?», se pregunta. «Nos gustaría abrir porque las perdidas son millonarias pero la convivencia del virus con el turismo y las vacaciones no la veo», añade y asevera que, salvo que las cifras de contagios bajen mucho en las próximas semanas, «los hoteles y los negocios relacionados con los eventos y congresos vamos a ser el vagón de cola y los últimos» en recuperar la normalidad. Ayuntamientos como el de València estudian ya las medidas, entre ellas ayudas económicas, para reactivar el sector aunque da por hecho la hostelería «será el que más va a tardar en volver a la normalidad».