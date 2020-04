La alta demanda obliga a ampliar el horario de trabajo

La empresa asegura que está vendiendo las viseras a precio de coste y que, además, ha ampliado su horario de trabajo y su zona de distribución para hacerlas llegar allá donde se necesitan. «Siempre hemos servido nuestros productos en los municipios más cercanos a Algemesí, pero con esto estamos haciendo excepciones. Vamos a servir los protectores a clientes en València. Además, no solemos trabajar las tardes de los viernes pero esta semana hemos cambiado esa circunstancia porque no nos gustaría que un niño que pudiese estar protegido no lo estuviese por estar cerrados y se quedase sin salir, porque lo necesitan», concluye Adam.