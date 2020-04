Casado manipuló el informe con el que atacó a Sánchez

Desde la tribuna del Congreso y en su turno de debate sobre la tercera prórroga del estado de alarma por la covid-19, Pablo Casado sacó un as de la manga. El presidente del PP esgrimió un informe del Institute of Certified Managment Accountants de Australia (ICMA) para cargar contra la gestión que de la crisis sanitaria estaba realizando el Ejecutivo de Sánchez. «¿Cómo es posible que un instituto australiano diga que somos el país que peor ha gestionado la respuesta al coronavirus si es algo simétrico y global?», se preguntaba Casado. Este documento consistía en un 'ranking' por estados en función de la respuesta global a enfermedades infecciosas (índice GRID), en el que España aparecía en el último lugar, en un artículo trufado con citas de prensa y sustentado en observatorios. Sin embargo, el informe final de esta investigación no está publicado, y su autor reconoce que está abierto a modificar las conclusiones, y que no ha seguido el caso español ni siquiera a través de la prensa.