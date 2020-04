La Comunitat Valenciana ha liberado el 25 % de camas UCI en una semana

La sanidad valenciana sigue acumulando registros positivos que dan a entender que la situación de crisis sanitaria provocada por el coronavirus mejora día a día. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha informado esta mañana que los hospitales valencianos han liberado un 25% de camas UCI destinadas a los enfermos más críticos en solo una semana. Hace siete días un total de 1.095 personas estaban ingresadas en unidades de cuidados intensivos frente a las 812 de esta mañana.

Además, el 86 por ciento de los contagiados en la Comunitat Valenciana no requieren ingreso, lo que evidencia que el impacto que está teniendo el virus en la Comunitat Valenciana es sensiblemente menor al de otras autonomías.

Barceló ha asegurado que en la desescalada que prepara el Gobierno habrá unidad de todas las autonomías y se establecerán unos criterios que luego cada autonomía pueda implantar en función de las condiciones que cumpla. "No vamos por libre, el virus no conoce de autonomías, hay que seguir la misma línea como hasta ahora y mantener una cohesión territorial porque no tendrían sentido unas medidas en unos municipios y en otros no, tiene que haber unidad de acción", ha asegurado la consellera.

