La Delegación tramita en dos semanas las mismas denuncias que se ponen en día y medio

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha notificado, hasta este momento, 2.719 de las casi 100.000 denuncias que han impuesto las fuerzas de seguridad a los ciudadanos y empresas que han sido sorprendidos incumpliendo las restricciones decretadas durante el estado de alarma. Las notificaciones, como ya adelantó Levante-EMV hace días , comenzaron hace dos semanas.

Las mismas fuentes han informado de que por ahora se han incoado 3.278 expedientes sancionadores, esto es, han empezado a ser tramitadas 3.278 de las 97.108 denuncias que las fuerzas de seguridad han impuesto hasta las doce de la noche del jueves. Dicho de otro modo, los funcionarios de Sanciones de la Delegación, servicio que ya ha sido reforzado para hacer frente a la avalancha de expedientes, han tramitado en poco más de dos semanas la misma cantidad de denuncias que las que se ponen en día y medio. La media diaria se sitúa en este momento en 252.

De mantenerse ese ritmo, sería necesario un año y 11 días solo para dar salida a las interpuestas hasta ahora -el plazo máximo antes de que prescriban es de un año-. Y la cifra global de denuncias seguirá creciendo mientras continúe el estado de alarma. Por ahora, los funcionarios han sacado adelante un 3,4 % de las impuestas.

El desfase entre incoadas y notificadas viene dado porque Correos había suspendido el servicio de notificaciones al considerar que no estaba entre las actividades urgentes que permitía el real decreto de estado de alarma que entró en vigor a las 0.00 horas del 15 de marzo.

Precisamente la necesidad de cumplir con el procedimiento sancionador y hacer llegar a las casas de los infractores las denuncias lo antes posible, para poder mantener la capacidad coercitiva de esa medida y frenar la salida injustificada a la calle, hizo que el Ministerio del Interior intercediera para que Correos reactivase el servicio, algo que finalmente se hizo.

El retraso también se ha producido en las tramitaciones, que no comenzaron hasta entrado abril, cuando Interior tuvo claro cómo debía ser el procedimiento sancionador para que las denuncias durante el estado de alarma no acabasen en papel mojado.

Así, en la C. Valenciana, las notificaciones no comenzaron hasta hace dos semanas, el lunes, 13 de abril. Las fuentes antes citadas sostienen que la semana que viene se equilibrará la cifra entre denuncias incoadas y notificadas, porque Correos se habrá puesto al día. La notificación es casi inmediata, porque la incoación prácticamente se limita a asignarle número de expediente y mecanizar la propuesta de sanción, comprobar que contiene todos los elementos imprescindibles para que sea técnicamente correcta y enviarla a Correos para que la entregue a domicilio. Es después, en el plazo para las alegaciones, cuando la tramitación puede empezar a alargarse, salvo que el infractor opte por pagar aprovechando el 50 % de descuento con el que se beneficia a quien no recurre.



Denuncia sin DNI del infractor

De momento, algunas de las propuestas de sanción, las menos, según la Delegación del Gobierno, han tenido que ser devueltas al agente que las impuso por falta de datos esenciales: por ejemplo, haber olvidado incluir el DNI del denunciado. Cuando se trata de ese tipo de errores, lo habitual es que el agente las subsane y que la denuncia continúe su curso sin mayores incidentes.

En otros casos, la propuesta de sanción ha sido directamente rechazada por la Delegación del Gobierno -o por las subdelegaciones en el caso de las de Alicante y Castelló-, por no ajustarse al marco sancionador determinado para estos casos. Eso ha ocurrido con algunas de las denuncias impuestas en las primeras semanas de estado de alarma, cuando había disparidad de criterios en la aplicación del régimen sancionador, sobre todo en el caso de algunas plantillas de Policía Local.

La gran mayoría de las multas se aplicarán en su grado mínimo, que, traducido en dinero, significa entre 601 euros (casi todas) y 10.400, que es el tramo mínimo para las faltas graves que recoge, en su artículo 36, la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, conocida coloquialmente como 'ley mordaza', que está siendo la más utilizada para castigar administrativamente a quienes se han saltado el confinamiento sin justificación o se han negado a identificarse ante un agente.