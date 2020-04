El Consell acata el mando del Gobierno en la desescalada

El gobierno autonómico tiene asumido que no puede ir por libre en el proceso de vuelta a la normalidad. La Generalitat deberá cumplir las pautas que emanan desde Madrid y aunque la Comunitat Valenciana registra un porcentaje mucho menor de contagios que otras autonomías, como por ejemplo la madrileña, el ritmo será el que imponga el Gobierno a la espera del encuentro que hoy mantendrán los líderes autonómicos por vía telemática con el presidente, Pedro Sánchez.

Tan asumido está por parte de la Generalitat que ayer mismo la consellera de Sanidad, Ana Barceló, lo verbalizó con todas las palabras durante la comparecencia diaria para detallar la evolución de los casos. «No vamos por libre, el virus no conoce de autonomías, hay que seguir la misma línea, como hasta ahora, y se debe mantener una cohesión territorial porque no tendrían sentido unas medidas en unos municipios y en otros no, tiene que haber una unidad de acción», añadió.

Autonomías como la valenciana se han mostrado partidarias de ampliar a otras franjas de población la posibilidad de salir a la calle a dar paseos que desde hoy rige para los menores de 14 años acompañados de adultos, pero el Gobierno aún no ha dado pasos en este sentido. Lo que sí ha hecho el Ejecutivo central es desestimar la aplicación de una serie de planes autonómicos que pretendían acelerar cada uno por su cuenta la desescalada, como el de Canarias que planteaba sacar a la calle a la mitad de su población dentro de una semana al tratarse de la autonomía con menos casos.

Tampoco han pasado el filtro medidas como las que pretendía adoptar el Gobierno vasco que tenía en mente devolver a las aulas a los estudiantes de bachillerato a partir del 15 de mayo, algo que también ha planteado Andalucía, y abrir algunos pequeños comercios, como peluquerías e incluso museos o teatros. También Cataluña ha reclamado más autonomía para decidir las medidas a adoptar y Galicia había solicitado también aperturas de locales comerciales de forma controlada.

Por eso, la consellera Barceló remarcó ayer que la desescalada la prepara el Gobierno y que habrá unidad de todas las autonomías porque se establecerán unos criterios por parte del Ministerio de Sanidad para que puedan implantarse en función de las condiciones que pueda cumplir cada comunidad autónoma.

Asimétrica pero dirigida

El Gobierno está escuchando las reivindicaciones que le llegan de las autonomías, pero de momento no las ha aceptado y mantiene al Ministerio de Sanidad como autoridad para dirigir las medidas que se vayan a adoptar.

Lo que resulta evidente en estos momentos es que las comunidades autónomas participarán en el proceso, pero ninguna podrá ir por libre y también que la desescalada se realizará por zonas pero no por el ámbito geográfico estricto de las autonomías, aunque los detalles aún no se conocen.

Lo que sí está decidido es que la vuelta a la normalidad sea asimétrica incluso dentro de las propias autonomías por las diferentes peculiaridades que pueden encontrarse por ejemplo entre el mundo rural y las ciudades.

El Gobierno, según apuntó ayer la consellera Barceló, ha trasladado un borrador en el que detalla las condiciones que se deben cumplir y el Consell tiene previsto realizar aportaciones. Sobre este documento se establecerán los criterios que deben cumplir las autonomías para sumarse a la desescalada. Según Barceló, la Comunitat Valenciana ya cumpliría algunos de los requisitos que demandará el Gobierno. El Consell tiene previsto enviar sus propuestas que ya se trabaja con el grupo de expertos aunque esperará primero a que los criterios del Gobierno sean definitivos.

Dos de los requisitos que cumple la Comunitat Valenciana según detalló ayer Barceló a preguntas de los periodistas serían que a todas las personas que ingresan en centros sanitarios se les realiza un test de contagio y también sobre las camas destinadas a UCI, aunque aún se tienen que cerrar las cifras con el ministerio para saber lo robusto que es el sistema valenciano y si tiene la capacidad para frenar un posible rebrote, una de las condiciones que pone el Ministerio de Sanidad.

Empezar por el mundo rural

Compromís ha pedido al Gobierno que la desescalada asimétrica pueda aplicarse pronto en las zonas rurales que no tiene casos de Covid-19, ya que consideran que es vital para evitar la despoblación

El senador de esta formación, Carles Mulet, aseguró ayer que hay que aplicar las medidas a las realidades concretas y pide menos centralismo y más eficiencia.

Mulet, ha presentado una serie de iniciativas parlamentarias desde el Senado en las cuales se reitera la necesidad de adoptar medidas de manera local para abordar la desescalada en el estado de alarma por la covid-19.

El senador valencianista ya intercambió con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, algunas de estas necesidades, aceptadas por el titular del ministerio el pasado martes en el Senado, pero sin concretar en plazos y medidas.

El senador reiteró ayer que han de calendarizarse ya medidas de desconfinamiento que empiecen por todas las zonas rurales sin casos de contagios ya que hay miles de municipios rurales que no han tenido ningún caso de contagio, y después de más de 40 días confinados, si se les permite la normalidad no hay ningún riesgo de contagio si se toman las medidas básicas como el auto confinamiento o que no se pueda entrar ni salir del municipio para evitar el contacto con otras personas.

Mulet critica el ansia del gobierno central por pautar homogéneamente a todo el Estado las mismas medidas algo más político que técnico y demuestra desconocimiento de la diversidad.