Todo lo que debes saber antes de salir con tus hijos a pasear

Ha llegado el día. Tras 43 largas jornadas de confinamiento en el hogar, los más pequeños podrán salir hoy a pasear en el entorno de su vivienda habitual. Para tratar de aclarar aún más qué se puede hacer y qué no con los menores de 14 años, el Ministerio de Sanidad y el de Derechos Sociales ha emitido una guía con las principales recomendaciones y condiciones para que las salidas de los niños y niñas se realicen correctamente.

La lucha contra la pandemia de la covid-19 les ha mantenido confinados y ahora que las restricciones se han suavizado, el Gobierno no quiere que la situación se agrave ni que las salidas infantiles supongan un peligro. Por ello, el Gobierno recuerda que serán los menores de 14 años los que podrán salir siempre y cuando vayan en compañía de un adulto: madre, padre o tutor legal. En caso de que la salida la realice alguien ajeno, como cuidadores, deberán llevar la debida autorización.

Cada adulto podrá llevar consigo a no más de tres niños. Podrán salir siempre y cuando no presentes síntomas de coronavirus ni hayan estado cerca de alguna persona contagiada.

El tiempo máximo de estar en la calle será una hora y solo se permitirá hacerlo una vez al día. El horario será entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche para, según el Ejecutivo, "facilitar la conciliación".

No se podrán alejar más de un kilómetro de su casa, pero se podrán visitar zonas verdes. Eso sí, las zonas de juego están prohibidas y solo podrán entretenerse haciendo ejercicio, caminando, corriendo, saltando o llevando consigo algún juguete como una bicileta o un patinete.

Se llama a evitar zonas concurridas de personas y se recomienda que las salidas se realicen cuando haya sol para que los niños puedan beneficiarse.

Las normas para convivir en la calle son las mismas que para los adultos: mantener los 2 metros de distancia entre las personas. Si esa distancia no va a respetarse, se recomienda el uso de mascarillas siempre y cuando, como avisaron, que no puedan hacerse nudos en las ataduras.

Lavarse las manos antes de salir de casa y al volver es fundamental, como también utilizar gel hidroalcohólico cuando en el exterior se toque alguna superficie.

No está permitido quedar con amigos y en caso de encontrarse con algún conocido, habrá que mantener los dos metros reglamentarios.

Además, el Gobierno recomienda tratar con calma las salidas y responder a todas las preguntas que los menores puedan tener. Recuerdan que salir no es una obligación y no hay que forzar las salidas si ellos no quieren.

En este enlace puede consultar el documento completo del Gobierno

