Intenta estrangular a su mujer tras engañarla para que acuda al domicilio

Un hombre de 50 años fue detenido y trasladado con lesiones por arma blanca que él mismo se había causado tras intentar estrangular a su mujer -con la que ya no convivía- y darla por muerta el pasado viernes por la tarde en Sagunt. La víctima, de 53 años y que había acudido engañada al domicilio para ayudarle a mover un armario, quedó inconsciente y tuvo que ser reanimada por el personal sanitario.

Por su parte, el agresor tuvo que ser trasladado al Hospital de Sagunt tras causarse cortes en las muñecas, pero se encuentra ya fuera de peligro. No constan denuncias previas de la pareja, que estaba en trámites de separación y tiene un hijo en común, que no estaba en el domicilio.

Los hechos ocurrieron minutos después de las cinco de la tarde del viernes en la calle América de Sagunt cuando la policía recibió un aviso de un posible crimen machista. Al llegar, los agentes localizaron a una mujer inconsciente y a su presunto agresor con cortes tras haber intentado quitarse la vida.

La víctima fue atendida en el lugar y presentaba hematomas en el cuello compatibles con un estrangulamiento, mientras que el presunto agresor machista fue detenido por agentes de la UFAM de la Policía Nacional de Sagunt y trasladado a un hospital, donde permanece ingresado y bajo custodia policial a la espera de ser puesto a disposición judicial.

En otra intervención contra la violencia machista la Policía Nacional ha detenido en Albaida a un hombre acusado de haber agredido sexualmente a su ex mujer, a quien amenazó con un cuchillo tras presentarse en su domicilio.

Fue la propia víctima la que llamó a la policía. la mujer, que estaba muy nerviosa, relató que el su exmarido, con el que había mantenido una relación de matrimonio durante seis años, acudió temprano a su domicilio, en la comarca de l'Alcoià, y que le abrió voluntariamente la puerta. La conversación se tornó violenta y tras coger él un cuchillo de la cocina, la golpeó en varias ocasiones y amenazó con clavarle el cuchillo si no le permitía mantener relaciones sexuales. Tras violarla, su agresor abandonó la vivienda para refugiarse en su domicilio en Albaida.