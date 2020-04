Las imágenes de parques y jardines llenos de gente escandalizan a los confinados

La primera medida que ha suavizado el estricto confinamiento del estado de alarma no ha sentado bien a todo el mundo. Ha sido la primera vez que los niños y niñas han podido salir a las calles durante una hora y disfrutar del domingo primaveral por primera vez en 43 días, pero en las grandes ciudades los parques y jardines se han llenado de familias.



Más de un mes que no veo a nadie de mi familia ni mis amigos encerrada en casa, de casa al hospital Tengo una depresión que me muero... VEO ESTO Y ME VUELVO LOCA DE RABIA E INDIGNACION... a mi que nadie me aplauda a las 20h... #Enfermería de críticos @GVAsanitat #COVID?19 pic.twitter.com/LOZ82rVf91 — Pilar Argente Navarro (@argente_pilar) April 26, 2020

Si no hay responsabilidad habrá retroceso. pic.twitter.com/j3d49Ai2S5 — Ana Barceló Chico (@anabarcelochico) April 26, 2020

Responsabilidad. Abrimos los jardines para pasear por entornos agradables no para jugar a fútbol. Pensad en que piensan cuando ven esto los restaurantes y comercios cerrados con el enorme esfuerzo económico que están haciendo. Advertencia: lo que no funcione se dará marcha atrás. pic.twitter.com/aBESQxhP54 — Sandra Gómez/?? (@SanGomezLopez) April 26, 2020

Mónica, recordádselo a todos estos padres responsables... nos estamos jugando salir todos de esta... y etsss actitudes son muy lamentables pic.twitter.com/ZUBjnKwe4E — César Martínez (@Cesar_VLC) April 26, 2020

La propia consellera de Sanidad, Ana Barceló, que comparece cada día para dar cuenta de las nuevas víctimas del coronavirus, ha sidocon un escueto tuit acompañado de uno de los vídeos más virales que han circulado por las redes:También se ha unido al llamamiento a lala vicealcaldesa: "Abrimos los jardines para pasear por entornos agradables,", ha avisado, y ha tenido un recuerdo hacia los negocios y comercios que se mantienen cerrados para frenar el coronavirus. Por último,"lo que no funcione se dará marcha atrás".Vídeos e imágeneslevantando ampollas entre algunos ciudadanos, sobre todo aquellos que han mantenido el confinamiento y que ahora venamparados por las salidas de sus hijos.El Gobierno de Pedro Sánchez, en su guía para salir de casa con niños , avisaba de que estaba prohibido quedar en espacios públicos y, en caso de hablar con otra persona, había que hacerlo siempre con la