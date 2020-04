Vicente González-Lizondo se desvincula del Partido Popular

Vicente González-Lizondo, hijo del que fuera dirigente de Unió Valenciana y que formó parte como independiente de la lista del PP al Ayuntamiento de València que lideró Maria José Catalá en las elecciones de mayo de 2019, ha decidido desmarcarse del proyecto popular. Lizondo figuró en las listas en el puesto 13 por lo que no llegó a conseguir acta de concejal en el consistorio. Ahora ha enviado un mensaje a sus compañeros en el grupo municipal que dirige Catalá en el que anuncia que se despide porque entiende que ya no puede aportar nada porque no se lo han permitido. A preguntas de este diario, Lizondo asegura que él nunca se había planteado participar en un partido nacional y que lo hizo con ingenuidad.