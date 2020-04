Qué se puede hacer con los niños en la calle y qué no

Este domingo, primer día en el que se permitía salir a los menores de 14 años a la calle desde que se decretara el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, se han producido algunas imágenes de familias en zonas ajardinadas incumpliendo la normativa establecida y que puede acarrear multas de más de 601 euros. Según las premisas marcadas por el Ministerio de Sanidad...

Qué es lo que NO se puede hacer?:

-Distanciarse a más de 1 km de su domicilio, el cuál debe justificar a través del DNI.

-Pasear más de una hora al día o más de una vez al día.

-Ir dos o más adultos juntos con uno o más menores; sólo se permite un adulto como cuidador de hasta tres niños. Las familias, por ejemplo, formadas por dos adultos y dos niños no pueden salir juntas, debe separarse cada adulto con un niño, o solo salir un adulto con los dos niños.

-Mantener la distancia de seguridad de 2 m con respecto a otros viandantes. Es decir, los niños no pueden jugar con otros niños si hay contacto.

-No se permite jugar en las áreas recreativas infantiles.

-No se puede pasear antes de las 9 de la mañana o después de las 9 de la noche.

-No se permite la salida de menores que presenten síntomas de Covid19 o deban estar en cuarentena.

-Los menores de 14 a 18 años no pueden pasear solos o con un adulto. Solo se les permite salir de casa para realizar compras de productos esenciales, ir a la farmacia, al banco o al centro hospitalario, al igual que los adultos.

SÍ se puede€

-Uno, dos o hasta tres menores dar paseos con un adulto durante una hora a una distancia no superior a 1 km.

-Pasear por zonas ajardinadas y parques, siempre manteniendo la distancia de seguridad con respecto a terceros. También por la playa o el monte, si su distancia al domicilio no es mayor de 1 km.

-Llevar juguetes o circular en bicicleta o patinete o similar.

-Salir sin mascarilla o guantes, aunque desde la OMS se recomienda su utilización.

