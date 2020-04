València garantizará la distancia social con aceras más amplias y carriles bici

València se suma a la acción de numerosas ciudades en Europa y el resto del mundo para recuperar espacios para viandantes y ciclistas en las principales vías con el fin de garantizar la distancia social que recomiendan las autoridades sanitarias. Si el domingo la concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, anunciaba que la puesta en marcha un plan de medidas urbanísticas y de reorganización del espacio público para ayudar a combatir la crisis del coronavirus, ayer concretó algunas de las primeras intervenciones. Se llevarán a cabo en el eje Pérez Galdós-Giorgeta (muy demandado por los vecinos por la estrechez de las aceras) y la plaza de San Agustín.

Estas dos actuaciones exprés, que se ejecutarán mediante elementos de urbanismo táctico (como macetas, jardineras o pintura) pretenden estar listas para el 2 de mayo, cuando el Gobierno central tiene previsto relajar las medidas de confinamiento y permitir a la población realizar paseos y deporte. Como en muchas de las calles y avenidas de València es imposible garantizar la distancia interpersonal de 1,5 metros, se opta por este tipo de soluciones provisionales.

Una cuestión importante de las actuaciones de Desarrollo Urbano es que, de momento, se realizarán en el eje Pérez Galdós-Giorgeta y la plaza de San Agustín porque ya cuentan con una planta viaria futura definida por la concejalía de Mobilitat Sostenible. Por lo tanto son actuaciones que podrían consolidarse en el futuro y no solo atendiendo a la actual coyuntura de alarma sanitaria.

De dos a cuatro metros

En el caso de Pérez Galdós y Giorgeta, se eliminará un carril de circulación por sentido para ampliar las aceras, que pasarán de apenas dos metros a una amplitud de alrededor de cuatro metros. Además, el carril bus tendrá un ancho de 4,20 metros y será compartido con un carril bici unidireccional en cada sentido. «Esta actuación comenzará con la colocación de elementos provisionales de separación del tráfico para garantizar la seguridad de los viandantes, e irá seguida de la adecuación de las paradas de autobús y de actuaciones de pintura», comentó la concejala. La foto que acompaña este artículo es una recreación realizada por la plataforma València per l'Aire, por lo tanto no es el esquema definitivo de la vía.

En el caso de San Agustín, se eliminará la dársena central, actualmente en desuso, para ganar un gran espacio peatonal y convertirla en una verdadera plaza. Cuando se disponga de la guía de actuaciones flexibles se adaptará su diseño a los estándares de calidad urbana que se marquen.

Más acciones en el futuro

Sandra Gómez explicó que están estudiando otras acciones en otros puntos de la ciudad. Se trata de ampliar aceras, ocupar espacio que ahora ocupa el coche o diseñar supermanzanas con calles y plazas peatonales en su interior, como la que se anunció hace unos meses en la zona de Juan Llorens y que todavía está a la espera de su ejecución, aunque ahora podría ser un momento idóneo. La idea es trazar itinerarios para caminar o hacer deporte que sean amplios y, consecuentemente, seguros. Y las medidas serán de dos tipos, provisionales y definitivas, aunque todas ellas se pondrán en marcha con la máxima urgencia, explicó la concejalía.

«Queremos acelerar los procesos de recuperación de espacio público. Vamos a empezar por aquellos que tienen un alto consenso social, por eso vamos a empezar por Pérez Galdós, Giorgeta y la plaza de San Agustín, en donde tenemos el proyecto consolidado con las plantas viarias redactadas. Queremos que este proyecto se lleve a más avenidas y más calles y estamos ya trabajando para que gran parte de la ciudad pueda ser disfrutada por los vecinos y vecinas», dijo Sandra Gómez.

Exigencias satisfechas

Precisamente, la plataforma València per l'Aire exigió hace unos días que el Ayuntamiento de València pusiera en marcha «cuanto antes las reformas imprescindibles de ampliación de aceras y carriles bici en todos los barrios de la ciudad». «El actual desequilibrio a favor del vehículo a motor en el reparto del espacio público urbano discrimina, perjudica y pone en peligro a la mayoría de la ciudadanía que no hace los desplazamientos individuales en coche particular. El exceso de este último empeora la calidad del aire común de la ciudad», resaltó en un comunicado la plataforma.

En los últimos días colectivos como València Camina, Fuera Túnel Pérez Galdós y otros se han sumado a estas peticiones. El Ayuntamiento de València ha recogido el testigo con rapidez y se une a la corriente europea para favorecer los desplazamientos en bici y a pie durante la crisis.