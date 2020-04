"Vivir la misa en una iglesia vacía es impresionante, pero Dios nos ha dado el don de Internet"

A las18:30 comienza la misa de tarde en la Iglesia de San Miguel y San Sebastián y su párroco, Juan Andrés Talens, levanta los brazos y saluda desde el altar como cada día dirigiéndose a los asistentes, pero hoy no hay nadie. La Covid-19 ha dejado a los feligreses en casa y la iglesia vacía de personas aunque no de Fe. "El culto ha de seguir impartiéndose", dice Juan Andrés, porque "la iglesia aporta la dimensión espiritual que el ser humano está reclamando". Y como su rebaño no puede venir a la iglesia él, que es un hombre del siglo XXI, aprovecha la tecnología y les lleva la misa a casa. "El señor nos ha dado este don de internet. Lanzamos el canal de Youtube y tenemos casi 1.300 suscriptores, todos los días emitiendo. No paramos". Un pequeño equipo, incluido su sacristán, unos medios muy básicos, un teléfono móvil, un trípode y poco más, le permite superar el confinamiento y llegar a los demás. "Está siendo un tiempo de prueba y de gracia. De ver la mano de Dios. Es un tiempo de conversión que nos lleva a fijarnos en los demás. Podemos estar encerrados en casa pero no encerrados en nosotros mismos".

Muchos de sus feligreses se han visto afectados por esta pandemia, algunos han enfermado, pocos de ellos de gravedad, reconoce, y ninguno ha fallecido gracias a Dios, pero todos están sufriendo. "No faltan motivos para llamarlo castigo divino pero es una prueba. El amor no exime a Dios como buen padre de corregirnos. Esto está en la providencia divina, no es absurdo y no deja de tener sentido. Es un momento de esperanza, de aquí saldrá algo bueno". Al terminar la misa, a las puertas de la iglesia en la plaza de San Sebastian, le aguardan como cada tarde un grupo de personas sin hogar del cercano pasaje Beato Gaspar Bono. Con o sin virus siempre son los mismos los que necesitan más ayuda y a ellos se acerca cada tarde para darles esperanza, "todos intentamos imaginar qué pasará después. El futuro no está escrito en ningún sitio, depende de nosotros y de lo que podamos aprender, pero estoy seguro de que esta no será nuestra última prueba".

