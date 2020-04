Dos altas tras un mes en la UCI

En el hospital el número de pacientes ha bajado drásticamente y los ingresos mucho más. En los últimos días hemos dado de alta a dos mujeres que llevaban prácticamente un mes en la UCI. Es algo que nos llena de satisfacción y nos da mucha fuerza y ánimos para seguir adelante con lo que venga. Las guardias son más relajadas que hace un mes aunque siempre hay algún caso complicado, también los que no son infecciones por covid. Ahora creo que es tiempo de hacer balance y de hablar entre nosotros porque hasta ahora no hemos podido hacerlo y sobre todo para mejorar por si volviera a pasar.

Es importante hablar también porque sabemos que entre nosotros hay mucha gente que necesita ayuda psicológica y que no han llevado bien ciertas cosas porque han habido situaciones que antes nadie había vivido.

Es tiempo también de ver cómo vamos a funcionar de ahora en adelante porque está previsto que se amplíen las camas de UCI, ya que este es uno de los requisitos que ha puesto el ministerio para iniciar la desescalada. No solo a nivel arquitectónico se requerirán cambios porque te das cuenta que no hemos sido la prioridad durante años, yo diría incluso décadas. Y no está mal que ahora que desgraciadamente se ha puesto el foco sobre nosotros, las unidades de UCI, pues no está mal que nos den la importancia que tenemos. Es una desgracia que esto haya pasado así pero pacientes críticos hay siempre y los medios de que disponemos tienen que estar bien dotados, aunque no se usen ya que en un momento dado pueden ser necesarios.