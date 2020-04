Educació difon recomanacions per a previndre el ciberassetjament escolar

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha llançat una campanya per a previndre el ciberassetjament de la població en edat escolar en temps de confinament, ja que les hores que l'alumnat passa connectat a Internet i a les xarxes socials s'ha multiplicat amb la suspensió de les classes presencials.

'Jo practique #CiberBonTracte' aspira a combatre l'assetjament en Internet mitjançant l'ús de les bones pràctiques. Tot el material de la campanya es pot consultar en el nou espai d'inclusió educativa obert en la pàgina web de la conselleria

(http://www.ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa). La campanya, l'han dissenyada els equips especialitzats en assetjament escolar de les unitats d'atenció i intervenció (UAI) del Pla de prevenció de la violència i promoció de la convivència als centres educatius (PREVI) dependents de la Direcció General d'Inclusió Educativa.

«Som conscients que durant l'actual estat d'alarma i el confinament a les nostres llars el professorat no pot exercir la tasca d'observació i acompanyament que fa habitualment per previndre el ciberassetjament i, per tant, cal extremar les precaucions», subratlla la directora general d'Inclusió Educativa, Raquel Andrés.

A més, indica que «el temps que l'alumnat es troba connectat a Internet i als dispositius mòbils s'ha incrementat exponencialment i les xarxes socials són, sovint, el mitjà de comunicació preferit per a relacionar-se amb companys, companyes, amistats i familiars». «Per això, hi ha més risc que es produïsquen situacions conflictives, derivades d'un mal ús de les xarxes i Internet», alerta Andrés.

Mitjançant infografies, la campanya 'Jo practique #CiberBonTracte' recorda a les famílies i a l'alumnat quines són les recomanacions per a utilitzar Internet i les xarxes socials de manera segura i adequada. Així mateix, informa també sobre les vies de comunicació o denúncia davant de possibles casos de ciberassetjament, sèxting o ciberassetjament pedòfil ('grooming'), entre altres.

Es recomana que els i les alumnes utilitzen emoticones positives i envien missatges de suport i ànim a les persones que estimen, així com que visiten pàgines web o envien enllaços que permeten aprendre i compartir coses noves, jugar i gaudir junts i juntes. Igualment, recomana que pensen en els companys i companyes que poden sentir-se exclosos.

Pel que fa a les famílies, recomana la comunicació directa amb els fills i filles si detecten comportaments estranys, la supervisió que els continguts web que visiten els menors són adequats per a les seues edats i el control del temps de connexió.

Conta-ho, no t'ho calles

La campanya posa a l'abast de l'alumnat totes les vies de comunicació i denúncia sobre possibles casos de ciberassetjament. La primera d'aquestes és el telèfon europeu d'atenció a la infància, el 116 111, un número gratuït que funciona ininterrompudament les 24 hores del dia i té com a objectiu general centralitzar les telefonades que denuncien o posen de manifest presumptes situacions de risc o desemparament de menors d'edat, i que ofereix una resposta immediata, reorienta la situació o la deriva als organismes competents per a la investigació i/o la intervenció d'aquesta.

També es facilita el xat de la fundació Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR), que és gratuït, confidencial i anònim (https://www.anar.org/chat-anar/). Aquest xat està operatiu de dilluns a diumenge des de les 10.00 hores del matí fins a les 12.00 de la nit.

Per últim, si la situació és greu i l'alumne creu que és víctima d'un delicte, pot posar-se en contacte amb la Policia telefonant al 091 o per correu electrònic (brigadaescolar@policia.es), o també posant-se en contacte amb la Policia Local del seu municipi.