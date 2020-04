¿Cuándo podremos visitar a nuestros familiares y amigos?

Una de las grandes preguntas a responder tras la presentación del plan de desescalada para alcanzar la "nueva normalidad" es cuándo podremos volver a quedar con nuestros familiares y amigos.

Será a partir de la Fase 1 (el 11 de mayo) pero con condiciones. Según fuentes del gobierno, en esta fase se podrá establecer el contacto social con otras personas que no tengan patologías previas ni sean vulnerables. Y se podrá contactar con estas personas siempre que vivan en la misma provincia.

Estos encuentros con personas no vulnerables se podrán hacer tanto en los domicilios como en los establecimientos habilitados para ello. Aun así, no está claro aún que el encuentro con amigos pueda darse dentro de las viviendas. En cuanto a los bares, en esta primera fase solo se podrán utilizar las terrazas y a un tercio de su capacidad habitual.



¿Quienes son vulnerables?

¿Y cuándo se considera a una persona mayor o vulnerable? ¿Cuándo los nietos podrán reencontrarse con los abuelos? De momento no está claro, pero parece que en esta fase no. Y eso que todavía no ha quedado clara la edad a partir de la cual no se podrá tener contacto social en la Fase 1 ni cuáles serán las patologías que impidan a una persona más joven empezar a relacionarse.

Tampoco está claro cuándo se podrá visitar a los familiares que estén en residencias, pero todo apunto a que será en las últimas fases del plan (probablemente, a partir del 8 de junio) y siempre que se cumplan una serie de requisitos aún por especificar.

Todo esto se regulará en la próxima orden ministerial pero en su comparecencia de hoy Fernando Simón ha dado alguna pista: "Cuando hablamos de los más vulnerables nos referimos a que tengan una letalidad superior a lo habitual. Sabemos que es muy superior en personas mayores de 80, bastante superior en mayores de 70. Por debajo no existe un incremento tan importante como en los otros dos grupos".

De momento no hay ningún anuncio sobre cómo se controlará que los ciudadanos cumplan estas restricciones y se mantengan alejadas de las personas vulnerables o no entren en las viviendas de los amigos. Pedro Sánchez apeló únicamente a la "responsabilidad individual".

Estos encuentro se realizarán siempre en la misma provincia. Para visitar a un familiar o a un amigo de otra provincia habrá que esperar a la última fase del proceso, que en el mejor de los casos será a partir del 22 de junio. Hay una excepción, según indicó el lunes el presidente Pedro Sánchez, que la de acudir al velatorio de un familiar fuera de la propia provincia.



Con amigos en casa



Será en la Fase 2 (a partir del 25 de mayo en las provincias que cumplan los requisitos) cuando probablemente se podrá quedar con amigos en casa y con condiciones que se detallarán en la orden ministerial.

También será en esta fase cuando será posible celebrar bodas y otro tipo de ceremonias por la coincidencia de un mayor grado de apertura en restaurantes y hoteles, entre otras cosas. Pero, ojo, habrá limitaciones con el número de invitados. Los banquetes con más invitados no se darán hasta la Fase 3 (a partir del 8 de junio) pero sin olvidar que no podrán acudir invitados desde otras provincias.



Restaurantes y discotecas



Será entonces también cuando podremos acudir a los restaurantes, bares y cafeterías que no dispongan de terraza siempre que estos establecimientos hayan tomado medidas para garantizar la separación entre mesas y solo ocupan el 30% del aforo. Lo de tomarse algo en la barra deberemos dejarlo también para la Fase 3, igual que lo de acudir a pubs, discotecas y locales nocturnos que, en todo caso, no podrán ocupar más de un tercio de su aforo.

También en esta segunda fase muchas familias podrán desplazarse ya a sus segundas residencias, siempre que se encuentren en la misma provincia. En el caso de que esta segunda residencia esté en la playa o tenga una piscina común, hay que tener en cuenta que seguramente estas nos podrán usarse, como mínimo, hasta el 8 de junio, y también se tendrán en cuenta medidas de distanciamiento y aforo.

