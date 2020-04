"Las playas son el espacio más seguro porque hay sol y ventilación", defiende Puig

El president de la Generalitat, Ximo Puig, defendió ayer el acceso de la ciudadanía a la playas durante el proceso de desconfinamiento al entender que «las playas son el espacio más seguro». El jefe del Consell añadía que en las playas se dan las condiciones de «ventilación» y existe un valor clave que es el «sol». Las playas se abrirán en la fase 3, la penúltima antes de recuperar la nueva normalidad, y permitirá el baño y tomar sol, con una fecha prevista a partir del 8 de junio.

Ya el pasado lunes el jefe del Consell defendió un plan para reabrir las playas de la Comunitat Valenciana con medidas adecuadas para garantizar que no haya concentración de personas ni se produzcan contagios por coronavirus. Durante una comparecencia de prensa e inquirido por las previsiones turísticas de este verano, Puig anunció una reunión de todos los departamentos de la Generalitat en la que se preparará una hoja de ruta para un acceso a las playas en condiciones de seguridad, comodidad y confortabilidad. «No queremos perder el verano, aunque será un verano complicado», indicaba. El jefe del Consell apuntó que dadas las limitaciones de movilidad internacionales, fomentará el turismo nacional entre valencianos «potenciando al máximo las playas».

Además, reclamó un protocolo de seguridad europeo con el fin de que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan las mismas garantías de seguridad, al tiempo que ha defendido un «Mediterráneo seguro y vivo». A Puig le preocupan algunas voces, como las que han surgido en Alemania, que dicen que no van a aconsejar visitar España. «Eso no deberían ser decisiones de carácter nacional sino europeas», manifestó, pidiendo «flexibilidad» al Gobierno, pues hay subsectores del turismo que, según las condiciones que se establezcan, no podrán reabrir «porque no les será viable económicamente». Idea que ya vienen señalando desde la patronal de la hostelería.

Sí al turismo residencial

Respecto al turismo residencial, Puig señaló que se está trabajando para que puedan venir las personas que tienen su segunda residencia en la Comunitat. Desde el ejecutivo valenciano se trabaja en que las playas puedan ser accesibles y utilizables, aunque para ello, se viene incidiendo en hay que tener «medidas necesarias para garantizar la seguridad».