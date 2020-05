Solo un 15% de los hoteles de Benidorm puede afrontar una desescalada segura

El presidente de la patronal hotelera de Benidorm y de la Costa Blanca (Hosbec), Toni Mayor, ha advertido que solo un 15% de la planta hotelera de la ciudad turística estaría en disposición de abrir sus puertas con las actuales condiciones de desescalada y si el Gobierno Central no atiende sus peticiones del Plan de Protección del Sector Turístico. Toni Mayor apuntaba ayer que «si esto no cambia, como mucho un 15% o un 20%», de las cerca de 80.000 plazas de alojamiento que tiene Benidorm, se plantearía abrir sus puertas en un escenario de ocupaciones al 30%.

Mayor se refería así a una situación en la que los turistas que no llegan por la limitación de movilidad y las empresas necesitan que se prorroguen los ERTE hasta final de año para poder mantener a sus trabajadores y no bajar la persiana definitivamente. El presidente de los hoteleros dijo que el sector «está muy preocupado» y que en un destino como Benidorm o la Comunitat Valenciana, donde el turismo internacional supone el 60% del mercado, el turismo nacional es absolutamente insuficiente para llenar las plazas que se ofertan.

«Estamos realmente preocupados. No sabemos cómo saldrá de casa el consumidor, con el virus vigente, con esas medidas de distanciamiento donde los hoteles parecerán más un hospital que un hotel. Hay que ir con cuidado, no queremos ser pesimistas, somos realistas y mientras no se encuentre algo que consiga dominar el virus, hay una incompatibilidad de convivencia entre el virus y el sector turístico», manifestaba.

El presidente de los hoteleros insistió en que la prórroga de los ERTE por fuerza mayor y las medidas fiscales reclamadas como exonerar de las cuotas de la Seguridad Social, «son vitales» para que el sector no se enfrente a «una cascada de despidos, expedientes de regulación de empleo y cierres de empresas», que podrían llegar a elevar el paro hasta el 30%.