«Es muy beneficioso para los alumnos poder hacer la prueba en el centro donde han realizado los estudios»

n Estudiantes, profesores de secundaria y sindicatos de profesores aplaudieron ayer la medida anunciada por la Generalitat de realizar la PAU en los 400 centros de secundaria y Bachillerato de la Comunitat. Así, desde la Asociación de Directores de IES del País Valenciano (ADIES-PV) aseguraron que «es muy beneficioso para los estudiantes disrutar del ambiente idóneo y poder realizar la prueba en el centro donde han cursado sus estudios».

Por su parte, desde la Federación Valenciana de Estudiantes (Faavem) señalaron que el cambio de localización ha supuesto una gran tranquilidad para los alumnos. «Ahora tienen muchas más certezas y lo ven todo mucho más claro, hace un par de semanas no sabían nada» apuntó Enrique de la Senia, portavoz.

En cuanto a las cuestiones técnicas que suponen cambiar el lugar de las pruebas, desde ADIES se mostraron confiados y aseguraron que no supone problemas para los centros. «Los institutos estarán vacíos, tenemos espacio de sobre y capacidad para vigilar a los estudiantes, se cumplen todas las condiciones para evitar el virus y garantizar todas las recomendaciones sanitarias. Sobre la higiene lo vemos también completamente factible, si se están desinfectando las calles de localidades enteras no veo por qué no se puede hacer lo mismo con los centros de secundaria para que los alumnos hagan el examen en las mejores condiciones».

Una medida permanente

La propuesta de realizar la PAU en los centros de secundaria ha gustado entre estudiantes y profesores. Tanto que desde Faavem proponen incluso que la Generalitat estudie mantenerla para los próximos años. «Pensamos en estudiantes del interior que tienen que desplazarse largos trayectos en coche y pasar el dia en una ciudad que no conocen para realizar la prueba, esto también le influye a ellos». Desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del País Valenciano (Stepv) también reconocieron la medida como positiva, aunque aseguraron que se trata de algo excepcional, y que mantenerlo en el tiempo requeriría de complicaciones y cambios de horarios para el profesorado. Además aseguraron que se cuenta con medios suficientes para realizar las pruebas de selectividad en los instituso con las máximas garantías de seguridad y transparencia.

Consejos para la familia

Las clases por videoconferencia no son lo mismo que la pizarra, y los hábitos durante el estado de alarma, así como la concentración, pueden saltar fácilmente por los aires. Por eso, desde ADIES-PV recomendaron a las familias que estén especialmente atentas de sus hijos en caso de que sean estudiantes de EBAU. Según apuntó su portavoz Toni González «hay que tener en cuenta que son momentos de ansiedad y mucha tensión para un adolescente, y en parte con mucha razón porque se está jugando parte de su futuro. Hay mucha ansiedad que después se convertirá en una tremenda alegría, pero de momento estamos muy encima de los padres aconsejándoles que cuiden mucho de la alimentación y los correctos horarios de sueño de sus hijos y sobre todo de que no se olviden nada el día del examen».