«La decisión nos ha quitado un peso muy grande de encima»

«Recuerdo que hubo un momento de muchísimo agobio para nosotras. Cuando no sabíamos si nos podríamos examinar y estábamos atacadas porque creíamos que no terminaríamos el temario. No veíamos el final de la cuarentena». Así relata Nuria Iranzo, alumna de segundo de Bachillerato del IES Miguel Ballesteros Viana de Utiel, la situación del alumnado hace tan solo unas semanas. Ahora, ella y sus compañeras respiran mucho más tranquilas. Lo que antes era bruma y ansiedad por no saber si completarían el curso más decisivo de sus vidas se ha transformado en tranquilidad y seguridad por saber que el examen de selectividad se podrá llevar a cabo con normalidad. Es más, incluso con una pequeña ventaja.

«No es lo mismo examinarte en un sitio desconocido y lleno de gente que en el aula donde has estado estudiando seis años» apunta Marta García, también estudiante. En su caso, también agradece la amplitud de opciones que se le brindarán en el examen. «Nos da mucha tranquilidad tener tantas posibilidades, es como si nos hubieran juntado las opciones de varios exámenes y pudieramos escoger. Eso nos da mucho juego porque al final no llegamos igual de preparados con las clases virtuales».

Para Fermín Garrido (que quiere estudiar Ingeniería Mecánica) la decisión ha sido más que acertada. «Lo primero que hice cuando me enteré fue mandar un mensaje a mis amigos. Estábamos muy contentos. Sé que voy a estar mucho más cómodo haciendo el examen aquí y voy a descansar mucho más si estoy en mi casa. Para mi el cambio significa mucha más seguridad y confort en el examen». Aunque asegura que pasó algunas semanas bastante nervioso, ahora se muestra positivo. «Que nos hayan avisado tan tarde ha sembrado un poco de preocupación, pero ahora que sabemos dónde y cómo va a ser el examen estamos mucho más tranquilos».

Pese a todo, Nuria recuerda que están afrontando el curso más decisivo en mitad de una pandemia, y reconoce que eso afecta a la concentración. «Recuerdo que empezamos segundo mentalizadas de que iba a ser un curso difícil y un trance por el que al final todo el mundo pasa. Pero esto obviamente no nos lo esperábamos».