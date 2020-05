Dieciséis rutas permitirán a los corredores populares no saturar el circuito 5K

Este próximo sábado es la fecha prevista para uno de los momentos más esperados de la desescalada: la posibilidad de salir a hacer deporte. Y si València se ha ganado el apelativo de «Ciudad del Running», poco hace falta para imaginar que cientos, miles de ciudadanos están verdaderamente ansiosos por desempolvar las zapatillas y recuperar una actividad muy saludable y que tras un mes y medio de confinamiento se espera con doble deseo, tanto físico como mental.

El ayuntamiento ha organizado, a través de la Fundación Deportiva Municipal, una serie de 16 circuitos con dos objetivos: que el deportista no tenga que llevar a cabo desplazamientos en vehículo (que pueden ser penalizables) y que no todos acaben por tener la misma idea: ir a parar al Jardín del Turia. Entre otras cosas, porque el circuito habilitado allí desde hace unos años, el 5K, se va a usar con limitaciones: sólo se podrá correr en sentido descendente para garantizar la distancia de seguridad entre corredores, mientras que el camino opuesto se hará pegado a la marginal derecha (la que deja arriba el Palau de la Música, Alameda, Viveros, etcétera). De hecho, la Fundación Trinidad Alfonso ya ha instalado la nueva señalética, en la que se recuerda por donde se puede circular y por donde no y la recomendación de no tocar nada (el suelo, los árboles...).

Sin embargo, la oferta es más variada y se recomienda utilizar otros espacios no menos factibles. Parques, bulevares, caminos de huerta y hasta la deseada playa, donde se podrá correr tanto por el paseo marítimo como por la orilla, siempre calzado.

Llamamiento a la prudencia

Más de un maratón, 45 kilómetros. Pero estamos en tiempo de pandemia, y las normas no son las de otras ocasiones, así, la concejala de deportes, Pilar Bernabé hizo ayer un llamamiento a la «responsabilidad» para seguir «las recomendaciones que garanticen la práctica segura de deportes individuales al aire libre, reduciendo al mínimo los posibles riesgos de contagio».

En cuanto a la distancia que cabe mantener, ha indicado que «como mínimo debe ser de cuatro metros» y «el aconsejable es de 10. En caso de que no se vaya a adelantar al corredor de delante, se recomienda situarse en un lateral para evitar estar en línea recta respecto a su espalda». Otra cosa es adelantar al alguien más lento, a quien será conveniente avisar.

No beber en las fuentes

Asimismo, indicó que es preferible «no utilizar las fuentes públicas por lo que aconseja que todas las personas lleven su propia agua». Al igual que los los niños con los parques infantiles, no se podrán utilizar los parques biosaludables, de fitness o de mobiliario urbano. En esta línea advirtió que se recomienda que «no se hagan ejercicios que supongan estar tumbado en el suelo ya que estos pueden realizarse en casa». Extensible a la costumbre de estirar en el césped.

Pilar Bernabé pidió ayer que «se extremen las precauciones en días con mucho viento, ya que estas condiciones atmosféricas facilitan la propagación del virus a través del aire». En relación con la ropa deportiva, Bernabé manifestó que es aconsejable «dejarla en una bolsa antes de entrar en casa y no volver a utilizarla sin antes haber sido lavada para realizar ejercicios físicos en sus domicilios».