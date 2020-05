Los juzgados se preparan con mamparas, plásticos en los micrófonos y controles de temperatura

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado una «Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales». En la misma se establece que se garantice a jueces y magistrados para que cuando accedan a las sedes judiciales exista una distancia interpersonal de al menos dos metros. Apuntan que se deben evitar las aglomeraciones en el exterior de los edificios y que para ello se han de habilitar turnos y horarios de acceso o establecer vías prioritarias en los tornos.

En la guía, que ya está disponible en la web del órgano de gobierno de los jueces, indican la necesidad por ejemplo de no compartir ascensor en caso de que no se pueda mantener esa distancia de dos metros, ventilar los despachos al menos durante diez minutos al día para renovar el aire, no compartir objetos o utensilios de oficina, evitar el contacto con superficies compartidas y evitar el uso de adornos anillos, pulseras o abalorios.

Asimismo, en la guía se recomienda que se haga un control diario de temperatura en los accesos de las sedes judiciales y que debe reforzarse la limpieza y desinfección de las mismas.

Las Administraciones prestacionales determinarán en cada sede judicial el aforo máximo que permita mantener en cada dependencia y salas de vistas la distancia interpersonal de seguridad de al menos 2 metros.

A los equipos de protección se sumarán también elementos físicos como mamparas de seguridad en los puestos que sean de atención al público «para evitar salpicaduras por tos o estornudos involuntarios».