Una desescalada que sea segura

Llega el día en que se autorizan los primeros paseos, la posibilidad de hacer deporte y por tanto salidas a la calle de casi todo el mundo. Pero yo por lo que hablo con los compañeros en el hospital detecto entre el personal sanitario una tendencia generalizada a seguir restringiendo al máximo las actividades públicas, salir a la calle o ir a la peluquería. Lo que ves en los compañeros es que no tenemos ninguna prisa por recuperar eso.

Estamos más bien esperando, con un poco de miedo, a ver qué pasa en la segunda quincena de mayo y final de mes por si se produce un rebrote o al número de casos que se puedan detectar. Aquí tenemos una visión directa y realista de los casos que entran en la UCI, aunque esté restringida a nuestra área de salud, y lo que pedimos es seguridad, sea como sea la desescalada.

Sobre la división de la Comunitat Valenciana por departamentos pues estamos un poco a expensas de lo que se decida. Hemos visto que se ha publicado que se van a agrupar por departamentos, pero no tenemos más información.

No habrá hospitales de referencia

También se confirma que no van a existir hospitales de referencia para enfermos de covid, es decir agruparlos a todos en unos centros determinados. Eso hace que ante cualquier ingreso estemos alerta. Todas las personas que ingresan en el hospital son sospechosas de Covid y hay que hacerles prueba porque además la gente tiene miedo y parece que el foco está en los hospitales.

Patologías graves que no son covid

Lo que sí estamos viendo es una cuestión de la que advertimos en diarios anteriores y es que muchas de las patologías graves que podían existir y que no eran Covid, no se estaban tratando o las mismas personas que las padecían se frenaban y no venían al hospital por temor al contagio. Y ahora vemos un aumento de ingresos por esas enfermedades que además vienen con cuadros ya evolucionados que son graves. Y ese aumento de la patología grave no covid se está produciendo en un momento en el que la programación quirúrgica está parada. carlos alós valència