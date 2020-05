La reaparición de RNA del virus en pacientes curados «no supone reinfección»

Expertos de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) han advertido que dar positivo en los test PCR no implica ser contagioso, así como que la reaparición de RNA (material genético de muchos virus) en pacientes curados no supone necesariamente reinfección. Así lo expuso en un seminario «online» de la sociedad, el doctor David Navarro Ortega, jefe de Microbiología del Hospital Clínico de València. Según Navarro y otros expertos, el volumen de falsos negativos por PCR pueden llegar al 30 % en pacientes hospitalizados por coronavirus, por lo que no se puede ceñir la decisión clínica al resultado de esta técnica. Según Navarro, el diagnóstico no se puede simplificar con el mero resultado de una PCR (la técnica más fiable para detectar el virus) ni de un test de anticuerpos. Los expertos también alertaron de que la eficacia real de los antivirales usados hasta el momento también está por confirmar.