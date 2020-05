Sanidad ya ha usado una cuarta parte de los test rápidos recibidos del Gobierno

Tardaron en llegar y en generalizarse, pero en los últimos días la Conselleria de Sanidad ha puesto la directa en el uso de los llamados test rápidos para detectar el coronavirus. Según las últimas cifras aportadas por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, la sanidad valenciana ha hecho ya 40.559 de estas pruebas, con lo que habrían usado ya un 23 % del total de estoc recibido en su día desde el Gobierno a través de dos envíos de 86.973 y 87.600 de estos test. En las últimas 24 horas se han realizado 2.851 de estas pruebas y un día antes se hicieron más de 7.000.

Su uso, por ahora, se está centralizando en buscar positivos entre los colectivos que más preocupan en esta crisis: los mayores y trabajadores en residencias por su alta incidencia y alta mortalidad en este entorno y entre el personal sanitario, que es el más expuesto y el que puede ser un vector de contagio sin saberlo.

El mayor aumento de positivos gracias al empleo masivo de estos test no significa, como ayer volvió a especificar la consellera y el director del Centro de Alertas, Fernando Simón, que haya más virus circulante. Esta prueba no busca el virus en el cuerpo sino que, a través de una gota de sangre, puede decir si la persona ha estado o no en contacto con el virus y si ha desarrollado anticuerpos. Cuando es positivo, esa persona puede tener la enfermedad en ese momento o haberla pasado.

Este es el motivo, por ejemplo, de que el Ministerio de Sanidad haya dejado de tener en cuenta los positivos de estas pruebas para valorar el estado epidemiológico de las comunidades autónomas porque un positivo de anticuerpos no es necesariamente una persona enferma o que se haya contagiado hace poco. De esta forma, ayer el ministerio solo recogía 16 casos positivos nuevos en la C. Valenciana mientras que según Barceló se registraron 151 casos al sumarle los positivos en test rápidos.

Con los 151 nuevos casos de ayer, el total de positivos sube a 12.209 pero solo el 31 %, 3.878, son casos con la enfermedad activa. Las altas, con 192 pacientes curados más, volvieron a subir, por lo que ya han superado la enfermedad el 58 % de los contagios detectados. Por otra parte, se registraron 9 fallecimientos (seis de personas en residencias) y siguen bajando los pacientes hospitalizados: 651 ingresados (23 menos que un día antes) y, de ellos, 119 personas en UCI, ocho menos que un día antes. El total de pruebas hechas es de 155.936 entre PCR y test rápidos.