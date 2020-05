Seis de cada diez fallecidos en la última semana son de residencias

En la última semana, donde los datos ya permiten vislumbrar como remite la pandemia, hay una cifra que sigue siendo preocupante, aunque tiene su explicación. El mayor número de fallecidos por coronavirus en la Comunitat siguen siendo ancianos procedentes de residencias de la Comunitat, con porcentajes más elevados que durante el pico de contagios. Así, de las últimas cien muertes registradas por la conselleria de Sanitat por Covid-19, 60 han sido residentes.Concretamente desde el viernes 24 de abril al 1 de mayo se produjeron un total de 105 decesos en la Comunitat, de los cuales 62 proceden de usuarios de residencias, es decir casi el 60 por ciento.

Muchas de estas últimas muertes contabilizadas en residencias proceden de aquellos centros donde ya habían tenido hace semanas brotes importantes de coronavirus, en los que una vez dentro de las instalaciones, y ante la ausencia inicial de material de protección, el virus se extendió entre residentes y trabajadores. La edad avanzada de sus usuarios unida a las patologías que arrastran muchos de ellos ha hecho que a la postre un porcentaje de un 7,55 % de los ancianos contagiados no supere la enfermedad.

Pero el hecho de que la mayor parte de los fallecidos recientes proceda de las residencias -de los 9 fallecidos contabilizados en el día de ayer seis eran residentes-, no supone un retroceso en la desescalada para salir de esta crisis sanitaria, sino todo lo contrario. Según los datos que manejan los distintos departamentos de salud, no se están produciendo nuevos brotes mortales en residencias que no tuvieran contagios o apenas tuvieran un caso. De hecho, en el 43% de las que tenían un caso aislado no se ha vuelto a dar ningún otro contagio.

Esto hace que las muertes por coronavirus recientes estén más acotadas a determinadas residencias ya medicalizadas y que apenas se estén dando fallecidos por Covid-19 fuera de estos brotes ya supuestamente controlados. A día de hoy son 30 las residencias bajo vigilancia activa de personal sanitario, trece en la provincia de València, nueve en Castelló, y ocho en la de Alicante.

Cansados de esperar los test

Aunque a principios de semana la consellera Ana Barceló anunció que ya se estaban haciendo test masivos en todas las residencias, tanto a residentes como a trabajadores, en algunas residencias como la de Santa Elena de Torrent, se han cansado de esperar las pruebas oficiales tras tener a algunos de sus residentes más de 40 días confinados en sus habitaciones y, tal y como adelantó ayer en exclusiva Levante-EMV, han realizado test privados, costeados por el centro, a 52 residentes.

La consellera de Sanitat explicó ayer que se trata de algo «excepcional», y que no le constaba que se hubiera dado autorización al centro para hacer dichas pruebas, aunque este periódico ha podido comprobar el escrito en el que figura dicha autorización del departamento de salud del Hospital General, del que depende esta residencia de Torrent, donde se detectó el primer brote de coronavirus en la Comunitat y cuya cifra de fallecidos asciende a la veintena.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Sanitat aseguran que en la residencia Santa Elena se realizaron test a todos los residentes y trabajadores en su día, y que se tomaron todas las medidas de aislamiento y acompañamiento de vigilancia por personal sanitario como marca el protocolo. Asimismo, pese a que en el escrito remitido al centro «no se oponen a la realización de pruebas por iniciativa propia del centro», estas fuentes insisten en que «se les ha comunicado que el seguimiento continúa y que todas las medidas a seguir serán siempre bajo el criterio médico y epidemiológico que se marque desde el departamento de salud y Salud Pública».

Asimismo, en los próximos días el personal sanitario del departamento volverá a realizar test para conocer la evolución de las personas residentes o trabajadores de dicho centro residencial, aclararon desde Sanitat.

Desde la patronal de residencias Aerte tampoco tienen constancia de la realización de más test privados ya que hasta la fecha Sanitat les había negado esta posibilidad. «Nuestra postura en este sentido siempre ha sido clara, tienen que hacer el mayor número posible de pruebas tanto a residentes como a trabajadores», explica su presidente José María Toro. «Quien tiene que hacer los test y asumir su responsabilidad es la administración».

Mientras continúa habiendo casos positivos en 82 residencias, 50 de ellas en la provincia de València, 18 en Alicante y 14 en Castellón, desde Aerte lamentan que no se haya tenido una reunión con el sector de las residencias para escuchar sus propuestas a la hora de abordar la desescalada del confinamiento en los centros.