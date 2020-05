València pone las playas "a punto"

El segundo día de mayo de 2020 marca uno de los grandes hitos que, en el futuro, se recordarán, dentro del regreso a una normalidad que, de repente, perdió la sociedad. Ahora se convierte en acontecimiento lo que, hace apenas unas semanas, era normalidad. Ayer tendría que haber empezado un puente que habría sacado de la ciudad a cientos de personas, pero las que se quedaran habrían tenido planes de sobra. Hoy, sin embargo, la noticia es que se puede salir a correr y pasear por las playas. Ya no sólo se trata de sacar a los niños para les de el aire. Ahora ya puede cualquiera, aunque sea dentro de determinadas bandas horarias. La apertura definitiva de la fachada marítima es, pues, toda una fiesta.

Se puede correr y se puede andar por la orilla de la playa, pero no es temporada de baño. Aunque esté como un espejo, habrá bandera roja. Está completamente prohibido. Lo mismo que sacar una tumbona para tomar el sol y, no mucho menos, generar reuniones de amigos alrededor de sillas y neveras.

Aunque la pandemia se ha producido en temporada baja, la naturaleza no ha estado quieta. Por eso, el ayuntamiento ha hecho una limpieza profunda de las arenas. Un dispositivo que, aucorizado por la Demarcación de Costas, le ha costado 39.500 euros a las arcas municipales.

Los trabajos de limpieza y recogida de algas de las playas del norte y sur de València se han desarrollado a lo largo de esta semana. El vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, destacaba que en el caso de las playas del sur se ha coordinado con el servicio de Devesa-Albufera para que sea compatible con la protección del entorno .

Se han recogido alrededor de 2.050 toneladas de algas que se habían acumulado durante los últimos temporales de lluvias. Ahora se han trasladado a un depósito temporal en las antiguas instalaciones del Polideportivo de El Saler. «El sistema es muy sostenible porque en invierno se utilizan para la restauración de dunas o de la propia franja costera».

También se han empezado a instalar en las playas las papeleras ecológicas para facilitar a los y las visitantes la recogida de residuos y el reciclaje.