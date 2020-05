Los valencianos estarán pendientes del reloj

De Castell de Cabres, en el Baix Maestrat (17 habitantes censados) a Los Montesinos, en el Baix Segura (4.698 habitantes), un total de 387 municipios de la Comunitat Valenciana empezarán desde hoy la desescalada sin horarios. Es decir, sus vecinos -a diferencia de los de las localidades de más de 5.000 habitantes-, no tendrán que preocuparse de salir a correr solo hasta las 10 de la mañana o de volver antes de las siete de la tarde de pasear con los niños.



En total, el 65 % de los municipios valencianos tienen menos de 5.000 habitantes y, por lo tanto, en ellos no se aplica el sistema de franjas horarias para las diferentes actividades que se podrán realizar, a fin de que no se crucen peatones de grupos de riesgo con niños o personas que estén realizando deporte y cuya potencial carga vírica del coronavirus sería considerablemente mayor por el esfuerzo.



Son muchos municipios pero poca gente. Estas 387 localidades apenas reúnen a 460.698 habitantes, el 9,2 % de la población de la Comunitat Valenciana. Por provincias, es en la de Castelló (con un total de 579.962 habitantes) donde habrá a partir de hoy más porcentaje de población sin restricciones de tiempo para salir de casa -el 13,99 % o, lo que es lo mismo, un total de 81.173 personas-, y también es la provincia con mayor proporción de pueblos con «libertad de horario» por tener menos de 5.000 habitantes: el 85% (115 de 135).









Por contra, en la provincia de Alicante (1.858.683 habitantes) solo el 5,6 % de la población (105.147 personas) no tendrá que estar pendiente hoy del reloj para saber cuándo podrá salir a la calle o volver a casa. Y eso que más de la mitad de los municipios alicantinos -84 de 141, el 59,7 %-, tiene menos de 5.000 habitantes. Y en el caso de la provincia de Valencia (2.515.124 habitantes), 188 de sus 266 términos municipales (es decir, el 70 %) reúnen menos de 5.000 vecinos, pero estos apenas representan al 10,9 % de la población (274.378 personas).Estas cifras ponen de manifiesto, entre otras cosas, las importantes diferencias demográficas que existen dentro de las tres provincias y que han servido de argumento a la Generalitat para reivindicar el control de la desescalada mediante áreas sanitarias. En la Comunitat Valenciana hay zonas de una gran densidad de población (especialmente en el litoral y en el área metropolitana de València) pero también comarcas de grandes términos municipales pero pequeños núcleos residenciales.De hecho, hay seis comarcas (Alto Mijares, Alt Maestrat, la Canal de Navarres, Els Ports, el Rincón de Ademuz y Los Serranos) sin ningún municipio que supere los 5.000 habitantes pese a que todas juntas representan el 20 % de la superficie de la Comunitat Valenciana.Pero también habrá casos como los de Alfara y Moncada, o Benirredrà y Gandia, municipios con los cascos urbanos apenas separados por un par de calles o caminos pero en los que, en los primeros, sus vecinos podrán salir de casa a la hora que quieran, y en los segundos tendrán que atenerse a los horarios estipulados por el Gobierno.