El Gobierno rechaza las áreas de salud para la desescalada

«No es una cuestión caprichosa y tiene base científica». Con esta frase el presidente Pedro Sánchez cerró ayer el debate sobre los límites de referencia para iniciar la desescalada tras el confinamiento. El Gobierno rechazó ayer la propuesta de diversas comunidades autónomas, entre las que se encuentra la C. Valenciana, para situar como referencia las áreas de salud o las comarcas y aseguró que la formula provincial garantiza la optimización de los recursos sanitarios.

«Estamos abiertos a escuchar, pero por lo que nos dicen los expertos creemos que la unidad tiene que ser la provincia», reiteró Pedro Sánchez. Además, el presidente se preguntó si los ciudadanos conocen los límites de los departamentos de salud de cada territorio para volver a insistir en la división provincial. «Es fácil de comprender para el ciudadano, fácil de evaluar y en consecuencia es eficaz», subrayó Sánchez.

La mayoría de autonomías desconfían de la propuesta de desescalada presentada por el Gobierno de coalición. Su gestión centrará a partir de ahora gran parte del debate político y la reunión telemática que Sánchez mantendrá este domingo con los líderes territoriales.

Autonomías gobernadas por distintos signos políticos han replicado en los últimos días la propuesta por provincias de Sánchez, pues consideran que se trata de una imposición que no se ajusta a la realidad que están sufriendo.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, había abierto la puerta a esta posibilidad para que determinados territorios, como el valenciano, exploraran la división por departamentos sanitarios. Pero Sánchez cerró ayer esta puerta al confirmar que las únicas excepciones serán las Islas Canarias y Baleares.

«No es una cuestión caprichosa y tiene base científica y una intención, ser eficaces en la lucha de la contención para acabar con la epidemia», concluyó el presidente del Gobierno tras su intervención de ayer.

La desescalada por provincias no gusta a ninguno de los partidos que integra el Consell del Botànic -PSPV, Compromís y Unidas Podemos-. Creen que se trata de una medida administrativa desfasada que no recoge las particularidades valencianas ni la incidencia real de la pandemia en la C. Valenciana. Los tres partidos de la oposición -PP, Ciudadanos y Vox- también lo verían con buenos ojos, siempre y cuando se garantice la eficiencia del plan.

Por ejemplo, según la propuesta de Sánchez, un vecino de Requena, con el área de salud más saturada por el coronavirus, podrá desplazarse hasta Gandia, con una tasa de incidencia mucho menor, o viceversa.

En cambio, ningún ciudadano de la comarca de La Safor podrá moverse hasta la Marina Alta, la comarca que divide por la costa las provincias de València y Alicante, pese a que en el área de salud de Dénia, al igual que Gandia, la incidencia del virus en las últimas semanas ha sido mínima. Todo ello sin contar con la particularidad del Rincón de Ademuz, un territorio valenciano que se encuentra dentro de Castilla-La Mancha.

Dénia, Gandia, Torrevieja, Orihuela y La Ribera son los departamentos sanitarios que ofrecen un mejor escenario para poder avanzar, al menos en lo que a movilidad se refiere.

El presidente Ximo Puig ha defendido esta semana que en la C. Valenciana tiene más sentido una división por departamentos de salud, pues es desde donde se tiene que dar respuesta a lo básico, como pueden ser el número de camas UCI o la atención primaria.

No obstante, también se mostró partidario de que haya la máxima homogeneidad posible en las medidas para evitar la confusión entre la ciudadanía, pero también de que algunas cosas se singularicen, como ha venido defendiendo desde que estalló la crisis sanitaria.

Sobre las provincias, en concreto, dijo que la vida de los valencianos no discurre dentro de ellas y advirtió de situaciones ridículas, como que no se pueda transitar de un pueblo a otro aunque tengan unidad económica y sanitaria.



Personas expertas

Puig volvió a mantener ayer una reunión telemática con el comité de personas expertas de distintos ámbitos que asesoran al Consell durante la crisis sanitaria.

Este comité ha aconsejado a la Generalitat alejarse de la división provincial y explorar otras vías que se ajusten a la realidad valenciana para matizar en la medida de lo posible la propuesta del Gobierno, siempre y cuando se proteja al sistema sanitario.

Según razonaron ayer fuentes del Consell al periódico Levante-EMV, la petición no se enmarca en ningún debate identitario y busca aplicar el sentido común en la desescalada para ir retomando poco a poco la normalidad.

Ximo Puig volverá a defender estas particularidades en la reunión telemática de hoy. Pero el marco de movilidad final para las próximas semanas dependerá de la decisión que tome finalmente el Gobierno español.