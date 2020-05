La C. Valenciana, preparada para iniciar la fase 1 de la desescalada el 11 de mayo: 6 de cada 10 pacientes ya se han curado

Todavía queda camino por recorrer pero la Comunitat Valenciana se siente preparada para empezar a recuperar la normalidad e iniciar la fase 1 de la desescalada a partir del lunes 11 de mayo.

La Conselleria de Sanidad informó ayer en un comunicado de 8 fallecimientos, 172 nuevos casos y 160 altas más en las últimas 24 horas. Las cifras siguen siendo destacables pero no tienen nada que ver con las que se registraron a mediados de marzo cuando se perdió el rastro del virus ante el elevado número de contagios.

Estos datos invitan al optimismo y así lo expresó este domingo el president Ximo Puig tras la reunión telemática celebrada con el resto de autonomías y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

«Seis de cada diez diagnosticados ya se han curado, y solo tres de cada diez casos siguen activos, cuando a principios de abril eran nueve de cada 10», dijo Puig, quien también destacó que el número de personas ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) está en «su nivel más bajo desde el 22 de marzo».

Además, según el jefe del Consell, la incidencia acumulada en las dos últimas semanas es de 16 casos por cada 100.000 habitantes, «menos de la tercera parte de la media española», y que «solo cinco de las 17 comunidades autónomas tienen una tasa más baja que la de la C. Valenciana».

El total de valencianos víctimas mortales de la covid-19 son ya 1.274 después de los 8 nuevos fallecimientos registrados entre el sábado y el domingo. El índice de fallecimientos también es menor a la media nacional. Los datos corresponden al primer día en el que se inició la desescalada tras siete semanas de confinamiento.

Así, según informó ayer la Generalitat, hasta el momento se han registrado 7.447 altas de personas con coronavirus, lo que se traduce en que un 59 % de los casos diagnosticados se han curado ya de la enfermedad. Por provincias: 995 en la de Castelló, 2.788 en la de Alicante y 3.664 en la de València.

Entre el sábado y el domingo se contabilizaron 172 nuevos casos positivos que elevan a 12.686 el total de positivos desde que comenzó la pandemia. De ellos, 72 se encuentran en la provincia de Castelló, 28 en la de Alicante y 72 en la de València.

Mientras, el número de profesionales sanitarios que han recibido ya el alta son 1.500 personas. El número total de positivos es de 2.251, de los cuales 751 permanecen activos en este momento (76 en la provincia de Castelló, 283 en la de Alicante y 392 en la provincia de València).

Desescalada por áreas

En la reunión telemática de ayer Ximo Puig volvió a plantear al Ejecutivo de Sánchez que la base de la desescalada sean las áreas sanitarias.

Un día antes, el sábado, el presidente del Gobierno cuestionó este sistema e insistió en limitar los desplazamientos por provincias tras considerar que la medida tiene base científica. Ayer el jefe del Consell rehuyó de la confrontación y avanzó que la Generalitat agrupará los departamentos sanitarios y que estas grandes áreas podrían corresponderse con los límites provinciales.

«Esto no quiere decir que no se puedan hacer prospectivas de otro nivel», el president Puig tras reconocer que la realidad valenciana «en muchos aspectos, no tiene base provincial». por tanto, apostó por combinar las dos fórmulas y que la Generalitat Valenciana presentará un plan de desescalada «singularizado» que tomará como base el departamento de salud.

No obstante, defendió la actuación del Gobierno central y matizó que para algunos territorios puede ser «más fácil» la desescalada por provincias.