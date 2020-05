La propuesta de comisión para el "gran pacto valenciano" no gusta al PP ni a Cs

La propuesta de comisión para el "gran pacto valenciano" no gusta al PP ni a Cs

El síndic socialista en las Corts, Manolo Mata, ha lamentado hoy que la oposición "no sea capaz de crear cuanto antes una comisión que proponga al Consell medidas para la reconstrucción económica y social de la Comunitat Valenciana" y ha señalado que la oposición "todavía no han entendido que el único protagonista del pacto de reconstrucción es el pueblo valenciano y no ellos".

Mata ha recordado que el jueves pasado se propuso "la inmediata constitución de una comisión de estudio en las Corts para poner en marcha medidas de reconstrucción en todos los sectores" y que, a día de hoy, "no habíamos tenido respuesta por parte de los grupos de la oposición".

Al no obtener respuesta, esta mañana "se les ha recordado la necesidad de ponernos de acuerdo en presentar un escrito para la constitución de esta comisión" y la respuesta "nos la hemos encontrado a través de los medios de comunicación", ha señalado. El síndic socialista ha mostrado su "sorpresa" y ha explicado que la propuesta que ha hecho el Partido Popular de "tomar medidas urgentes solo para paliar los daños" es lo que está haciendo el Gobierno valenciano "todos los días".

Los grupos del Botànic se han encontrado así con que su propuesta de comisión de estudio de un pacto valenciano por la reconstrucción social y económica como consecuencia de la pandemia de coronavirus que no ha gustado al PP ni a Ciudadanos.

El PP ha afirmado que "no responde a las exigencias del momento actual", pues propone "amplitud de cuestiones", y Ciudadanos ha manifestado que es "excesivamente general" y hay que "concretar más".

Según el documento interno del Botànic, la comisión debería acabar sus trabajos el 1 de julio y tener entre sus objetivos el de vehicular un amplio diálogo social que recoja las propuestas de expertos, sociedad civil y sectores más afectados de una reconstrucción "económica, social, ambiental y administrativa" de la Comunitat.

Asimismo, propone que la comisión estudie medidas para la reactivación del tejido social y económico, de refuerzo del sistema de sanidad pública y universal, de fortalecimiento de los servicios públicos, de garantía de los derechos sociales, de impulso a la modernización de las administraciones, y para potenciar la ciencia, la investigación, la innovación, la cultura y las políticas ambientales y de movilidad.

La síndica del PP, Isabel Bonig, ha pedido que la comisión se centre en abordar medidas urgentes destinadas a paliar los daños causados por la epidemia y contemple medidas sanitarias, de índole social y de naturaleza económica.

La propuesta de comisión del Botànic "no responde a las exigencias del momento actual ni a las expectativas que la sociedad civil ha puesto en el posible pacto", pues propone una "amplitud de cuestiones", ha afirmado Bonig.

A su juicio, hay que tratar las medidas para "devolver la normalidad" al sistema sanitario y afrontar futuras oleadas de contagio; medidas de carácter social para ayudar a las personas más vulnerables, y medidas económicas para "reconstruir el tejido productivo valenciano dañado por el estado de alarma".

Según Bonig, la modernización de la Administración, políticas ambientales o políticas de movilidad segura y sostenible o la reivindicación de una financiación e inversiones necesarias son asuntos "del máximo interés", pero deben abordarse "con un plazo mucho mayor al máximo de dos meses fijado para la Comisión de Estudio".

El PP ha solicitado que la Comisión apruebe en la primera sesión tras su constitución "un paquete de medidas urgentes que elevará inmediatamente al primer pleno de les Corts que se convoque para su debate y votación".

Por su parte, Ciudadanos ha instado al resto de grupos a llevar a cabo una reunión telemática o presencial para lograr un acuerdo para la comisión, pues "no es serio que una medida tan importante para el futuro de los valencianos se despache con un par de mensajes de Whatsapp".

El grupo que lidera Toni Cantó defenderá una comisión mixta entre Corts, Consell, agentes sociales y expertos con cuatro ejes: sanitario, económico, social y europeo y la necesidad de reestructurar el presupuesto y reducir la estructura de la Administración.

Según Cs, la propuesta del Botànic es "excesivamente general" y hay que "trabajarla y concretar más", para que sea una comisión dinámica, que saque medidas de forma urgente. "No queremos una comisión fija y rígida y un dictamen en julio, sino que haya posibilidad de implementar medidas de manera semanal o quincenal", sostiene Cs.

Más información sobre el coronavirus en la Comunitat Valenciana



Los comercios valencianos comienzan su actividad con las medidas de seguridad exigidas

Primer día de respiro con sabor amargo: 1.177 euros por retirar el coche de la grúa

Todos los gráficos para entender el coronavirus en la C. Valenciana

El Consell cree que la Comunitat entrará en Fase 1 el próximo lunes, 11 de mayo

¿Qué comercios abren este lunes 4 de mayo?

DIRECTO | Última hora del coronavirus y la desescalada en València