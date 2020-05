Las mascarillas se imponen en el transporte a pesar de la llegada del calor

Primer día laborable de la Fase 0 de la vuelta a la normalidad, que no lo será tanto porque, a pesar del calor, la mascarilla es obligatoria si se viaja en transporte público. Una medida protectora y preventiva contra el coronavirus que cumple escrupulosamente la mayoría de los usuarios, según pudo comprobar Levante-EMV y confirmaron varias usuarias de transporte público.

«Yo he vivido la evolución en el transporte público desde el principio de la pandemia porque lo utilizo para venir a trabajar todos los días», aseguraba a este periódico Diana Leyva, vecina de Xirivella, tras descender del metro en la estación de Metrovalencia «Nou d'Octubre», ubicada frente al Hospital General y la ciudad administrativa del mismo nombre. «Todo el mundo va con mascarilla y tratamos de sentarnos lo más lejano posible unos de otros», confirmaba esta joven usuaria.

Teresa, de València, esperaba el autobús en la parada ubicada frente al centro sanitario protegida por una mascarilla quirúrgica. «Trabajo aquí cerca y vengo siempre en bus. El servicio esta bastante bien y me siento segura», explicaba poco antes de subirse al autobús hacia su lugar de destino. Lola, una trabajadora del Hospital General, se retiraba la protocolaria protección tras descender del mismo autobús en el que se subió Teresa para fumar un cigarrillo antes de entrar al trabajo. «Vengo todos los días a trabajar en autobús, desde Hipercor y Peset Aleixandre, y hasta ahora todo ha ido bien», explicaba. Otro asunto será cuando la desescalada sea completa y la gente utilice de forma habitual, y masiva, el transporte público.

Para garantizar la seguridad de los usuarios efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado comenzaron a repartir ayer mascarillas en 132 nodos de transporte de la Comunitat Valenciana. Según informó la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, un total de 4.500 efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Locales, Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana y voluntarios de Protección Civil distribuían las 1.544.000 mascarillas que el Gobierno distribuirá en la Comunitat Valenciana y daban orientaciones sobre su uso.

Calero no facilitó el número de protecciones distribuidas ayer. A través de un comunicado, la delegada del Gobierno indicó que «el éxito de este reparto no se mide por el número de mascarillas entregadas, sino por tener la capacidad de ofrecerlas a quienes -muy pocos- no llevaban una». Calero destacó la ausencia de aglomeraciones o problemas.