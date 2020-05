Cobran hasta 400 euros por empadronamientos falsos

Tal es la importancia del padrón que ya hay oferta y demanda. Valencia Acoge ha dado la voz de alarma: el padrón se está convirtiendo en un negocio o en una posibilidad de aumentar los ingresos de uno por la «necesidad» del otro. Eso sí, advierten de que aún «no hay mafias establecidas que trafiquen con el padrón, es una cuestión de particulares que ven en el empadronamiento una opción de mejorar sus cuentas».

De hecho, el Gobierno publicó el pasado 2 de mayo, en plena crisis del coronavirus y en la octava semana del confinamiento, una instrucción para que los ayuntamientos flexibilicen los requisitos del padrón de forma que una persona se pueda empadronar donde vive, aunque sea en un banco del parque. Sin embargo, la base de esa instrucción no es nueva, es de 2015, aunque las entidades sociales afirman que los consistorios «no cumplen lo acordado y no facilitan el registro». Ante esta situación, el padrón ya se ha convertido en una mercancía.

Así, hay quien «alquila o vende» el padrón por una única cuantía (desde 100 euros hasta 400) y quien suma 50 euros (o 200) a la cuota mensual prevista por empadronar a quien tiene una habitación alquilada y sin contrato.

Una búsqueda en internet permite ver la importancia que ha cobrado el padrón. Así, en muchos anuncios se especifica si se permite o no el empadronamiento. Hay quien también lo recalca en su demanda de vivienda. Es una estafa, es un fraude y lo saben las dos partes. Ahora bien, la alternativa implica niños sin escolarizar, no tener acceso a la sanidad ni a ninguna ayuda social o estar condenado a la precariedad de quien no existe y es invisible para la Administración y para la sociedad.

Levante-EMV entrevista a dos migrantes que a día de hoy siguen sin la documentación en regla ni acceso a ayudas por no aceptar las condiciones que les ofertaba un precio por el alquiler y otro por permitirles el empadronamiento. No podían pagarlo. Si hubieran podido, lo habrían hecho. ¿Cuál era la otra opción? La que tienen ahora: la nada.

Camila tiene 35 años, es de Colombia y hace poco más de tres meses que llegó a España. Salió del país de la noche a la mañana, vendió todo lo que había en la casa, cogió a su hija de 6 años y salió huyendo. Estaba amenazada, la esperaban en el camino al trabajo de madrugada. Su puesto de trabajo «estaba vendido». Así que la extorsionaron hasta que se fue. «Nos tocó salir –recalca– porque de nada sirvieron las denuncias. Lo vendí todo y huimos. Vine a València porque un conocido me acogía en su casa. Pero cuando llegué aquí me dijeron que sin el padrón no podía hacer nada. Ni escolarizar a mi hija, ni tarjeta sanitaria, ni solicitar asilo. Nada. Tardé un mes en que los Servicios Sociales aceptaran empadronar a mi hija allí para poder escolarizarla. Es lo único que he conseguido. Pero solo lo hicieron con ella», explica.



«Sin padrón no hay nada»

Buscando una vivienda en alquiler por internet encontró un anuncio en València: «Española alquila padrón por 300 euros por persona». Camila llamó y la mujer le explicó los detalles del acuerdo: «300 euros por cada una (600 en total) y pasado cuatro meses tenía que pagarle 200 euros al mes más para 'mantener' el padrón. Me parece un abuso total, pero no lo hice porque no tenía ese dinero. Si lo hubiera tenido lo habría pagado. Una habitación vale mucho, si hay trabajo es por días y sin el padrón no hay nada. Esa ha sido la piedra en el zapato, el padrón».

Steven, tiene 35 años y también es de Colombia. Lleva en València poco mas de 4 meses. En su país era un líder social, tenía una fundación que apoyaba a personas con discapacidad que practicaban deporte de alto rendimiento. Steven tiene una discapacidad visual y es atleta paraolímpico. «Trabajaba con chavales empobrecidos y las pandillas me tenían amenazado, en Colombia no hay futuro y hay mucha violencia», explica. El joven contactó con la Federación Española de Deporte para Ciegos, «para hacer una preparación deportiva en España». Lo aceptaron de inmediato así que el joven vendió sus cosas y preparó el viaje.

Steven forma parte de los equipos de fútbol sala y atletismo de la ONCE en València. Podría tener trabajo en la entidad, podría formar parte de la bolsa de empleo, podría, pero no puede porque carece del padrón, documento indispensable para poder expedir el certificado de discapacidad que precisa. «Encontré una habitación por 300 euros. Si quería empadronarme, eran 350 euros al mes. Y luego encima me enteré que era todo un fraude porque ese señor ni tan siquiera podía hacerlo. La ONCE me hizo una oferta y me siento limitado. Podría estar trabajando. Necesito el certificado de invalidez español», explica.