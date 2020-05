Quince millones de mascarillas para la desescalada por 8,2 millones

Este fin de semana, el Gobierno central decidirá si la C. Valenciana está preparada para entrar en la fase 1 de la desescalada y el Consell se prepara por si fuera necesaria una distribución masiva de mascarillas para evitar nuevos contagios.

La Generalitat adjudicó ayer el contrato para adquirir 15 millones de mascarillas quirúrgicas, por un valor de 8,2 millones de euros, a la empresa Mölnlycke, una multinacional del sector sanitario con sede en Madrid que trabaja en varios países. El contrato se ha tramitado por la vía de urgencia, es un negociado sin publicidad, y solo se presentó una oferta, según consta en la plataforma de contratación pública del Ministerio de Hacienda. El precio de cada mascarillas asciende a 0,55 euros.

La fecha del acuerdo para contratar estas mascarillas, cuyo país de origen es China, es del 30 de abril pero la adjudicación se publicó ayer. La resolución está firmada por la secretaria autonómica, María José Mira, comisionada de la Presidencia para la coordinación de los suministros de la Generalitat, frente a la infección de la covid-19 en la C. Valenciana.

Según consta en el acta de adjudicación, la compra se justifica en el proceso de desescalada. «La situación actual de relajación de las medidas de confinamiento que se van a ir produciendo por el procedimiento de desescalada hace necesario dotar de una reserva estratégica de este tipo de material sanitario de protección reforzando los medios disponibles actualmente a fin de potenciar la capacidad de respuesta frente a la aparición de nuevos repuntes de contagios», recoge el documento.

Por el momento se desconoce la cifra exacta de la factura que deja la pandemia en territorio valenciano. El president Ximo Puig confirmó en la diputación permanente de las Corts celebrada la semana pasada que el Consell ya ha gastado más de 50 millones de euros durante la crisis sanitaria.

En la plataforma del Estado aparecen contratos relacionados con la gestión de la covid-19 por valor de 28,5 millones de euros. Sin embargo, no hay ni rastro del coste para traer el material a España en avión y Transparencia sigue sin publicarlos.

Entre los contratos que ayer salieron publicados destaca el del suministro del material que necesitan los hospitales de campaña para operar -4 millones- o la adquisición de telas para la confección de mascarillas en centro dependientes de la Conselleria de Igualdad -170.000 euros en varias adjudicaciones-.

La semana pasada se adjudicó otro contrato, por un valor de 3,7 millones, a la mercantil Ingeniería Desarrollos de Alta Tecnología, una empresa con sede en Aragón que suma ya varias adjudicaciones directas.

El día 23 de abril se formalizó la adjudicación para la compra de 14.000 tabletas con conectividad para repartirlas entre el alumnado valenciano. La empresa elegida fue Telefónica Móviles España y el importe asciende a 2,5 millones de euros. Solo se presentó una oferta.

En la plataforma de contratación pública ya no aparecen más contratos por valor de más de un millón de euros hasta el mes de marzo. En concreto, el día 23 de marzo la Generalitat adquirió 200.000 mascarillas FFP2 y 35.000 mascarillas FFP3 por 1.039.250 euros a la empresa valenciana Ibersurgical. La mayoría de contratos publicados no superan el millón de euros y no se conocen los detalles o el importe del resto.



El PP pide 1.500 millones

El Gobierno central anunció un fondo extraordinario de 16.000 millones de euros para las autonomías, de los que 10.000 se destinarán a la factura que deja esta crisis sanitaria.

Ayer, la portavoz adjunta del PP en las Corts, Eva Ortiz, exigió al president de la Generalitat que «mire a la cara a los valencianos», sea «antes valenciano que socialista» y exija a Pedro Sánchez 1.500 millones de euros de este fondo no reembolsable.

«Dinero de los valencianos para crear empleo, levantar persianas, contener la pandemia, proteger a nuestros mayores, defender nuestro turismo, ayudar a nuestros sectores productivos y crear futuro», reivindicó en un comunicado.