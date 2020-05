Los ayuntamientos contarán con 9 millones para organizar actividades extraescolares

Los ayuntamientos podrán contar con ayudas de un total de nueve millones de euros para organizar actividades extraescolares pensadas para el alumnado que más se ha visto perjudicado por la actual suspensión de las clases presenciales. Así lo anunció ayer el conseller de Educación, Vicent Marzà, quien avanzó que esta medida podrá empezar este verano -si la situación sanitaria lo permite- y se mantendrá hasta final del próximo curso.

Se trata, según detalló el conseller, de ayudas que financiará la Conselleria de Educación y que gestionarán directamente los ayuntamientos, a los que, además, se podrán sumar otras Administraciones «si así lo desean», como por ejemplo, las diputaciones; una inversión que, en algunos casos, reforzará iniciativas locales que ya se llevan a cabo. En concreto, la inversión es para actividades de refuerzo o deportivas y culturales; que serán gratuitas para el alumnado.

Esta medida, junto a otras, está contemplada en una nueva resolución que la conselleria ultima, en la que se detalla que las extraescolares incluidas en los planes de refuerzo por la covid-19 podrán «estar promovidas por otras Administraciones, organizaciones y entidades de iniciativa social, contando con el concurso de voluntariado y en contacto con el centro educativo y su profesorado». Para conseguir esto, y como anunció Marzà, se «promoverán acuerdos con las diputaciones y los ayuntamientos para la organización y financiación».

Esta medida será complementaria a los programas de refuerzo personalizados de los centros, durante el horario lectivo, que se crearán según los informes que el profesorado realice, todo con el objetivo de «recuperar el tiempo perdido», detalló el conseller, que comparecía en la diputación permanente de las Corts a petición propia.

Otra novedad educativa es la adquisición de más tabletas, que se sumarían a las 14.000 ya adquiridas por la Generalitat por 2,8 millones de euros, que son de los centros públicos y que ahora usa el alumnado sin acceso a las clases online cuando empezó el confinamiento.

Marzà indicó que se «habla con más distribuidores» y reconoció que la intención inicial del Consell era «adquirir el doble» de tabletas, lo que no fue posible porque «no había suficiente en el mercado». El de las tabletas, junto a los 1.700 ordenadores que la conselleria ha adquirido para docentes y equipos directivos, «no es un gasto, es una inversión que ha venido para quedarse», afirmó. De hecho, el conseller adelantó que las aulas informáticas de los centros se deberán «transformar»: «No tienen ningún sentido», ya que el material debe «poder moverse y llevarse a casa si hace falta».

Por otro lado, el alumnado beneficiario del vale que sustituye las becas de comedor del 100 % recibirá el próximo miércoles el tercer cheque por SMS. Aquellos que no lo pudieron descargar la primera vez, recibieron dos en el segundo envío.

Estas medidas se suman a las ya conocidas y puestas en marcha por la Generalitat, con pagos directos a los servicios de comedor, las escoletes, la limpieza o el transporte escolar, con el objetivo de mantener los puestos de trabajo de los profesionales vinculados a la Educación.



«No hemos llegado a todos»

El conseller Vicent Marzà, igual que ya habían hecho anteriormente otros miembros del Consell, reconoció que, a pesar de los esfuerzos y de jornadas laborales de «12, 13 y 14 horas», no se han cubierto todas las necesidades. «Pido disculpas. No hemos llegado a todos, por mucho que se ha trabajado, y a uno le duele, pero creo desde la humildad que la respuesta ha sido fuerte y contundente y podemos estar orgullosos», expresó. «Los niños, niñas y adolescentes son el alma de nuestra existencia. Cuando salgamos de esta no queremos que tengan una infancia peor que la que vivimos los adultos; no nos vamos a resignar», advirtió Marzà.

No obstante, después de la anterior intervención del conseller en la que hubo unanimidad en las Corts, ayer la bronca volvió, con una oposición que, principalmente, afeó a Marzà que los centros todavía desconocen en qué condiciones volverán a abrir, además de algunos fallos del plan Mulan.

«Ningún Gobierno estaba preparado y se ha dado la mejor respuesta posible», aclaró el conseller, quien puntualizó que las herramientas online han soportado un aumento del 1.700 % de publicaciones; un 2.000 % más de usuarios; una subida de más del 3.700 % de documentos; y una modificación de contenidos un 1.130 % mayor de lo que suele ser habitual; un «elevado flujo de demanda» que obligó a limitar los accesos y a marcar un calendario por niveles, justificó.



Material de protección

La conselleria ha comprado material de protección por un valor de 3 millones de euros, para que cuando se realice la vuelta a las aulas sea con seguridad. Sobre cómo abrirán los colegios en la fase 2 (el 25 de mayo), Marzà espera «que haya un acuerdo conjunto» entre las CC AA. También apuntó que la conselleria trabaja y tiene planes «para todos los escenarios posibles», aunque no los haga públicos.